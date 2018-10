Squalifica Khabib Nurmagomedov | ecco cosa rischia dopo l’ultima follia

calcioweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018)– E' andata in scena la sfida di UFC 229, successo diche ha avuto la meglio di McGregorun match avvincente. Nel finalda parte del russo con rissa finale che potrebbe costare caro. Una sospensione è quasi certa, mapotrebbe anche essere spogliato della sua cintura. Per quanto riguarda una questione legale, il Washington Post parla addirittura della revoka della U.S. visa di, ovvero il documento che gli permette di stare negli USA in qualità di cittadino straniero. Si parla addirittura di arresto.