Spread | il piano del governo | “Incentivi per far comprare alle famiglie il debito in mano

(Di domenica 7 ottobre 2018) L’obiettivo, secondo il sottosegretario leghista Armando Siri, è “dimostrare che il nostro Paese ha una solida dotazione di risparmio privato, e se vuole ha la possibilità di puntare ad assorbire in modo autonomo le proprie necessità di finanziamento con l’emissione di titoli di Stato”. Tradotto: leitaliane, che oggi detengono solo il 5% delpubblico contro il 57% del 1988, dovrebbero trasformarsi in un “argine anti-” tornando amassicciamente bond governativi. Per convincerle ilha studiato i Conti individuali di risparmio (Cir), sui quali dal 2019 le sole persone fisiche residenti in Italia potranno far confluire investimenti in titoli di Stato italiani fino a 3mila euro l’anno. I Cir, spiega Il Sole 24 Ore citando una bozza di progetto elaborata dai tecnici della Lega e consegnata al Tesoro, sarebbero ...