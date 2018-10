SPILLO Tra Juncker e la Boschi su ' Maxim' c' è posto anche per Gentiloni

SPILLO/ Se lo spread della Francia mostra la fine dell'Europa : Nonostante il previsto rialzo del deficit in Francia, lo spread tra Oat e Bund diminuisce. Un dato che rivela molto sul destino dell'Europa.

Meghan Markle in palestra : look griffato - tacchi a SPILLO e pancia in vista : Meghan Markle ha accompagnato Harry alla Loughborough University, a 150 km da Londra, per la consegna dei Coach Core Awards 2018. La Duchessa del Sussex è semplicemente incantevole con il completo blu. Purtroppo però nessuno deve averle detto che l’evento si sarebbe svolto in una palestra con tanto di gara sportiva. Meghan dunque sbaglia look e indossa una preziosa baschina di Oscar de la Renta (1636 sterline) che abbina a un paio di ...

SPILLO/ 300 giornalisti al bivio tra Scalfari e un ministro del Lussemburgo : "Repubblica" saluta lo scontro Salvini-Asselborn prendendo la parte del "resistente" europeo. Poi pretende il salario come "variabile indipendente".

SPILLO/ Migranti e spread - le trame dei giornali per rimettere insieme M5s e Pd : Alcuni giornalisti di lungo corso di sinistra sembrano mirare a far rompere l'alleanza tra Lega e M5s per portare i pentastellati a convergere con il Pd.