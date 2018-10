Spal-Inter 1-2 | doppietta di Icardi | in mezzo il gol di Paloschi

L'Inter vince anche contro la Spal : Icardi ancora decisivo : Tantissima fatica per L'Inter, che vince in casa della Spal , 1-2, grazie alla doppietta di Icardi, ma rischia tantissimo. Meriti alla squadra di Leonardo Semplici, brava a lottare su tutti i palloni ...

Posticipo serie A - Spal-Inter 1-2 : 22.23 La doppietta di Icardi manda l'Inter al terzo posto solitario. Al 'Mazza' la Spal si arrende 1-2. Ospiti avanti al 14' col colpo di testa di Icardi su cross di Vrsaljko. Subito occasione per il pari al 18',per il rigore provocato da Miranda su Felipe:dal dischetto Antenucci manda a lato. Keita sciupa il raddoppio, Handanovic salva il pari su Felipe. Ripresa con assalto biancazzurro. Sbaglia Petagna, al 72' non fallisce il neoentrato ...

