Spal | Gomis | ' Contro l' Inter serve la perfezione'

Spal - Gomis da record : è il portiere con più clean sheet nei maggiori campionati europei : Alfred Gomis sta vivendo un inizio di stagione da favola: infatti, è l’unico portiere nei cinque maggiori campionati europei ad aver terminato tre gare sulle quattro totali senza subire neanche un gol. E dire che le previsioni estive non lo davano neanche titolare fisso della formazione allenata da Semplici: Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, spingeva per un posto da titolare dopo il trasferimento dal Torino. Un problema ...

Spal - Gomis para - quasi - tutto : nessuno come lui in Europa : L'uomo nero fa paura, ma solo per come para. Quella della Spal può sembrare una favola, dove però Alfred Gomis non veste certo i panni del cattivo. È infatti l'unico portiere nei cinque maggiori ...