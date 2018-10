Sognando la Serie A – Elio Capradossi | il prestito alla Spezia con l’obiettivo massima

calcioweb.eu

: Sognando la Serie A – Liam Henderson centrocampista di talento - #Sognando #Serie #Henderson - zazoomnews : Sognando la Serie A – Liam Henderson centrocampista di talento - #Sognando #Serie #Henderson - salvione : Serie C Catania, sognando l'artiglieria pesante - zazoomnews : Sognando la Serie A – Nikolas Spalek attaccante del Brescia - #Sognando #Serie #Nikolas #Spalek -

(Di domenica 7 ottobre 2018)è un calciatore ugandese naturalizzato italiano, difensore delloinRoma e della nazionale Under-21 italiana. E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, vinto il Campionato Primavera 2015-2016 da capitano, poi l’esperienza alin Bari. Nel gennaio 2018, dopo una stagione e mezza trascorsa al Bari, è tornatoRoma, esordio inA il 6 maggio 2018 nel match contro il Cagliari, vinto per 1-0, adesso ilallocon l’obiettivo di tornareRoma. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articololaA –, ilcon l’obiettivoCalcioWeb.