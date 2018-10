Softball | Bussolengo e Bollate fanno 1-1 nella serie Scudetto

Italian Softball Series : Bollate e Bussolengo vincono un match a testa e si giocano tutto nella bella di domani : Si sono svolte oggi gara-1 e gara-2 della finale dell’Italian Softball Series, per via della pioggia che ha bloccato la prima sfida in programma ieri. Il primo incontro si è giocato alle 12:30 e ha visto Bollate vincere nettamente per 9-1; più equilibrata la seconda partita, in cui arriva la risposta di Bussolengo, vincitrice dopo due extrainning con il risultato di 2-1. La prima sfida è stata decisa dalle 14 valide messe in campo da ...

Italian Softball Series : la pioggia interrompe gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

Italian Softball Series : parte oggi la finale di Serie A1 tra Bussolengo e Bollate - le due dominatrici della stagione : Si apre oggi la finale scudetto della Serie A1 di Softball, ribattezzata Italian Softball Series: ad affrontarsi sono le due squadre che hanno dominato l’annata in essere, e cioè il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo. La Serie si svolgerà al meglio delle 3 partite su 5, con le prime due a Bussolengo e le altre tre a Bollate, compresa l’eventuale bella programmata, in caso di necessità, per domenica 14 ottobre. Le due squadre ...

Softball - Semifinali Serie A1 : Bussolengo e Bollate in finale scudetto. Nei playout Sestese e Parma alla bella : In un giorno si sono già decise le due squadre finaliste della Serie A: la finale di quelle che verranno ribattezzate le Italian Softball Series si disputerà tra Specchiasol Bussolengo e MKF Bollate. Entrambe le formazioni hanno avuto bisogno delle sole prime due partite per superare rispettivamente Caronno e Forlì. Diversa la situazione, invece, nell’incontro di playout: a decidere l’ultima salvezza e la terza retrocessa in A2 sarà ...

Softball - Intergirone Serie A1 : semifinali Bussolengo-Caronno e Bollate-Forlì. Dopo Montegranaro retrocede in A2 anche Nuoro : Finisce, ma non finisce, l’Intergirone di Serie A1 di Softball. Non finisce nel senso che, per definire la griglia dei playout, c’è bisogno di recuperare una delle partite interrotte per pioggia all’inizio di questa seconda fase del campionato italiano, e cioè quella tra Caronno e Castellana, originariamente prevista per il 1° settembre e rinviata per pioggia. Tale incontro si giocherà il 25 settembre, per dare il tempo a ...

Softball - Intergirone Serie A1 : clamorosa vittoria di Nuoro su Bussolengo - vola Forlì - Caronno vicina ai playoff : Il secondo weekend dell’Intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le ...

Softball - Intergirone Serie A1 : Bollate e Bussolengo ai playoff - lotta serrata nei due gironi : Non fa in tempo a finire la seconda giornata dell’Intergirone della Serie A1 di Softball 2018 che già ci sono le prime due formazioni qualificate ai playoff per lo scudetto: Bollate e Bussolengo, dominatrici assolute della stagione in corso, hanno già staccato il pass per proseguire nel cammino che porta al tricolore. Bollate-Castellana Doppia vittoria per le leader del girone A, che finora hanno perso soltanto in un’occasione, ...

Softball - Serie A1 2018 : l’intergirone inizia con una vittoria a testa nel big match Bollate-Bussolengo : Dopo l’attività delle nazionali, per il campionato di Serie A1 di Softball è il momento di riprendere la marcia con la fase intergirone, in cui tutte le squadre di un girone affronteranno le avversarie dell’altro, per un totale di 12 partite suddivise in sei giornate di sola andata. I punti conquistati si accumulano nella classifica dei gironi già noti, senza formazione di nuovi raggruppamenti. Bollate-Bussolengo Big match doveva ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Bussolengo è Campione d’Europa! Battuto lo Zraloci Ledenice. Terzo posto per Forlì : Il campionato non bastava più: Bussolengo voleva l’Europa. L’ha trovata, l’ha guardata in faccia, l’ha conquistata. La formazione veneta è Campione d’Europa, dopo aver Battuto in finale le ceche dello Zraloci Ledenice per 3-0, bissando così il trionfo in Premiere Cup del 2017. Lo Zraloci era arrivato in finale eliminando, in una partita ad alta tensione, le padrone di casa di Forlì: il 3-4 finale è stato frutto di ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Bussolengo batte Forlì e vola in finale. Poderi Dal Nespoli costretta alla semifinale di recupero : Lo Specchiasol Bussolengo è la prima finalista della European Premiere Cup. La squadra veneta si è guadagnato il posto nella partita che domani assegnerà il titolo battendo Forlì per 11-1 nella semifinale giocata questa sera. È stata tutt’altra storia rispetto al match giocato ieri e vinto dalla Poderi Dal Nespoli padrona di casa per 1-0. Stavolta, infatti, Bussolengo ha sbloccato il match subito, con il fuoricampo di Myers nel primo ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì batte Bussolengo nello scontro diretto. Domani l’ultima giornata : La European Premiere Cup entra sempre di più nel vivo. Oggi è stata la serata dello scontro diretto tra le due squadre italiane impegnate, Forlì e Bussolengo. Partita tirata ed equilibrata, come da copione, terminata per 1-0 per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa. Un punto segnato da Elisa Grifagno alla quarta ripresa, ovvero quando è stata messa a segno la prima valida dell’incontro. Per il resto, infatti, le pitcher Hoover e Hyland ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : doppio successo per Bussolengo - prima sconfitta per Forlì : La lotta a tre tra Bussolengo, Forlì e Olympia Haarlem per i primi tre posti nel girone unico della Premiere Cup 2018 s’infiamma. Se la formazione veneta continua a restare solitaria al comando senza intoppo alcuno, per le emiliane è arrivata invece la prima sconfitta, proprio per mano delle olandesi. Al momento, in classifica Bussolengo precede Forlì e Haarlem; al quarto posto, l’ultimo valevole per l’accesso al tabellone ...

Softball - European Premiere Cup 2018 : Forlì procede a passo spedito - Bussolengo la spunta sull’Olympia Haarlem : Seconda giornata della European Premiere Cup a Forlì e seconda doppietta per le due italiane impegnate, che anche oggi hanno vinto entrambi gli impegni di giornata. Nessun problema per la Poderi Dal Nespoli padrona di casa, che si è sbarazzata senza grosse difficoltà di Mannheim e Zraloci Ledenice. Contro le tedesche è arrivato il primo e fin qui unico punto subito nel torneo, giunto però quando i giochi erano ormai già fatti. Forlì ha vinto ...