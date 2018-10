: Sisma, perso mezzo mld in agricoltura - NotizieIN : Sisma, perso mezzo mld in agricoltura - CyberNewsH24 : • News • #Sisma, perso mezzo mld in agricoltura - TelevideoRai101 : Sisma, perso mezzo mld in agricoltura -

La Coldiretti registra un crollo del 70% delle vendite nei paesi dell'Italia centrale colpiti dal terremoto, pur con il turismo in lenta ripresa. In due anni,per agricoltori e allevatori la perdita è stata di oltremiliardo di euro. Rispetto al 2015, "il crollo maggiore ha interessato l'umbra,con la perdita complessiva di quasi 260 milioni", spiega Coldiretti. Nel Lazio persi 175mln e nelle Marche 140. "Tiepida ripresa" nel 2017, ma il Pil agricolo resta inferiore al 2015: -13% in Umbria, -6% nelle Marche.(Di domenica 7 ottobre 2018)