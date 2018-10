' Siamo tutti clandestini' | migliaia a Riace per Lucano

A Riace sfilano in migliaia : 'Siamo tutti clandestini' : Manifestazione di solidarietà per Domenico Lucano, il sindaco dell'accoglienza, agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento del ...

Lucano - tremila in marcia a Riace : "Siamo tutti clandestini - Mimmo libero" : La manifestazione di solidarietà al sindaco agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In piazza anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini

Andrea Dovizioso - GP Thailandia : “Abbiamo fatto bene - ma questa non è una pista per Ducati. Siamo tutti vicini” : Andrea Dovizioso può ritenersi assolutamente soddisfatto al termine delle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha infatti firmato il miglior tempo di giornata e può guardare con grande fiducia alle qualifiche di domani e alla gara di domenica, con l’obiettivo di tenere aperto il campionato ormai già nelle mani di Marc Marquez. Il pilota della Ducati si è dichiarato molto soddisfatto al termine ...

MotoGp - Marquez non si accontenta : “set-up buono - ma Siamo tutti molto vicini. Lorenzo? Strana caduta” : Il pilota della Honda ha commentato il venerdì di libere in Thailandia, soffermandosi anche sulla caduta di Jorge Lorenzo nelle FP2 Paura per Jorge Lorenzo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Thailandia di MotoGp. Alla curva 3 del circuito di Buriram, il maiorchino è stato sbalzato dalla sua Ducati per cause ancora da accertare, sbattendo violentemente sull’asfalto. AFP/LaPresse Trasportato via in barella al centro ...

Napoli - Salvini contestato. Il corteo : 'Siamo tutti clandestini' : Matteo Salvini, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono stati contestati a Napoli. Dopo una tappa nel quartiere di Vasto dove la situazione è rimasta tranquilla, il ministro dell'Interno è stato accolto ...

Giovanni Veronesi : "Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo - invece Siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono più ignoranti di tutti" : "Dovremmo essere il luna park della cultura per tutto il mondo, invece siamo diventati degli ignoranti. E i politici sono i più ignoranti di tutti". Parla così il regista Giovanni Veronesi, pratese di nascita e romano d'adozione, poco incline al compromesso e molto all'invettiva ragionata. Quella che ogni giorno porta avanti con il suo programma radiofonico, in onda su Radio2 con Massimo Cervelli, "Non è un Paese per ...

Barcolana 50 : Siamo tutti sulla stessa barca : Chi conosce (e ama) Trieste per la sua elegante austerità “asburgica”, i caffè letterari, le botteghe artigiane, i deliziosi negozi di antiquariato, venga a visitarla nel periodo compreso tra il 5 e il 14 di ottobre: ne scoprirà l’anima più “salmastra” e marinara, colorata e chiassosa, divertente e sportiva, quella della Barcolana, l’evento velico più affollato del mondo che, dal 1969, trasforma la “piccola Vienna sull’acqua” nella capitale ...

Manovra - Fico : “Deficit eccessivo? Siamo una Repubblica forte chiedo a tutti di essere più tranquilli” : “E’ una Manovra che rimane nei parametri europei. E’ un’iniezione di liquidità nell’economia reale che può aiutare i cittadini in difFicoltà. Quando un Paese è stabile e fa crescere lassa economia potrebbe avviarsi un ciclo virtuoso”. Questo il commento al Def del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al Tempio di Adriano a Roma per l’inaugurazione della targa in memoria degli ebrei romani. Il presidente Fico sui dubbi ...

“Siamo padre e figlia” : accolti da tutti a Licata - dopo 5 anni scoprono che lui l’aveva rapita : Maria aveva 13 anni quando nel 2013 è stata rapita da Friburgo, in Germania, da un uomo di 40 anni più grande che aveva conosciuto in rete. dopo 5 anni lei, finalmente maggiorenne, è stata trovata a Milano e la settimana successiva lui è stato arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale su minore.Continua a leggere

Il Como davanti a tutti «Quest'anno Siamo più maturi» : Como in testa alla classifica da solo. Unica difesa ancora imbattuta di tutto il girone, sei gol segnati in due partite. C'è chi, allenatore in testa, persino si arrabbia perchè avrebbe potuto andare ...

Roma - De Rossi : "Di Francesco? Siamo tutti colpevoli - nessuno escluso" : "Di Francesco? È lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions - lo difende il capitano a Sky Sport -, quello con cui comunichiamo, non vedo perché il colpevole sia soltanto lui. ...