Shel Shapiro e Maurizio Vandelli Da parte l' ascia di guerra in nome della musica

Shel Shapiro e Maurizio Vandelli/ Love and Peace : “Siamo due poli opposti e la nostra forza è anche questo” : Shel Shapiro e Maurizio Vandelli , i due sono stati intervistati da Radio Corriere Tv: il rapporto tra futuro, presente e passato che ha sconvolto il mondo della musica.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Maurizio Vandelli e Shel Shapiro/ Il 21 settembre arriva il disco “Love and Peace” : “Non siamo nemici” : Maurizio Vandelli e Shel Shapiro , la coppia è davvero pronta a far rivivere la splendida epoca dell'Equipe 84 e dei Rokes parte della storia della musica italiana.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Dal 21 settembre Shel Shapiro e Maurizio Vandelli in “Love and peace” disco e tour : Milano. “Vogliamo riprenderci il nostro passato e stabilire chi siamo oggi: abbiamo voglia di dire parole emozionanti per fare emozionare”.