SHAMELESS - Episodio 9x05 | Che ne sarà di Ian?

SHAMELESS 9 porta allo scontro politico Frank e Fiona nell’episodio numero 100 : Chi si aspettava festeggiamenti, matrimoni e funerali è rimasto deluso e, allo stesso tempo ha avuto la conferma che Shameless 9 è una cosa a sé, la serie Showtime è diversa da tutte le altre come gli stessi Gallagher lo sono stati in questi anni. Quello andato in onda qualche ora fa negli Usa non è solo il quarto episodio della nona stagione ma anche l'episodio numero 100 dell'intera serie ma non c'è nessun colpo di scena da evidenziare se ...

SHAMELESS - Episodio 9x03 : Un nuovo viaggio per Ian : Terzo Episodio della nuova stagione di SHAMELESS questa sera.Che combineranno i Gallagher stavolta?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Frank racimola qualche dollaro rubando i cartelli elettorali dei candidati nel distretto del South Side finché non ha la brillante idea di presentare un nuovo volto, figlio di quel territorio: Mo White.Comincia, così, la sua campagna elettorale.Fiona riesce a diventare socia di un importante e redditizio ...

SHAMELESS - Episodio 9x02 : Campagna elettorale per Frank? : Secondo appuntamento con la famiglia più disastrata e ingegnosa d'America!E anche stavolta ne vedremo delle belle.Attenzione: Spoiler!Nel precedente Episodio:Frank mette a repentaglio la salute delle mamme della scuola di Liam passando da un letto all'altro. Ma le stesse signore non sono state da meno e neppure i loro mariti....così, tutti vengono sottoposti a terapia per guarire presto.Liam decide di restituire il prezioso bottino rubato dal ...

SHAMELESS - Episodio 9x01 : Riuscirà Ian ad uscire di prigione? : Riecco i Gallagher del South Side di Chicago!La prima parte della nona stagione comincia stasera.Dove eravamo rimasti e cosa vedremo nel primo Episodio?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti?Dopo una serie di brutti momenti e la fine della storia con Sierra, Lip si è rimesso in gioco dando la priorità a se stesso e ai suoi desideri. Ha lottato tanto per rimanere sobrio senza dimenticare gli amici più cari, che ha aiutato in ogni modo ...