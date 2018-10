Sempre più giovani miopi | colpa di web e vita a chiuso

F1 - GP Giappone - Ferrari Sempre più giù : il punto di Carlo Vanzini da Suzuka [VIDEO] : Nel corso della trasmissione Race Anatomy, andata in onda questo pomeriggio su Sky Sport F1 HD, Carlo Vanzini ha fatto il punto della situazione in casa Ferrari , sottolineando come la ruota, tralasciando gli errori commessi dal muretto e dai piloti, non stia girando a favore della ...

Lega - Di Maio : ‘Nessuna alleanza pre-elettorale. Tante differenze - ma chi attacca ci fa andare Sempre più d’accordo’ : “Ci sono Tante cose che ci vedono in disaccordo con la Lega, però questi signori, che ogni giorno attaccano l’Italia e questo governo, stanno riuscendo nel miracolo di farci andare d’accordo sempre di più, ma non c’è nessuna intenzione di fare alleanze pre-elettorali”. Così, a Potenza, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle elezioni regionali locali. L'articolo Lega, Di Maio: ...

Mondiali femminili - Italia-Azerbaigian 3-0. Sesto acuto delle Azzurre - la Final Six è Sempre più vicina : Sesto successo consecutivo per la nazionale italiana femminile, che ha aperto la seconda fase del Campionato Mondiale 2018 battendo l'Azerbaigian 3-0, 25-12, 25-19, 25-10, . Le ragazze di Mazzanti ...

Sette volte Serie 3 - La storia della BMW più venduta di Sempre FOTO GALLERY : stata appena svelata al Salone di Parigi la nuova Serie 3. Più grande, slanciata e tecnologica, farà il suo debutto sui mercati di tutto il mondo il prossimo 9 marzo, puntando come sempre sul piacere di guida.Best seller. Nata per sostituire la celebre Serie 02, la prima generazione di questa vettura venne mostrata per la prima volta al grande pubblico al Salone di Francoforte del 1975, dando il via a una storia di successo con oltre ...

Real Madrid Sempre più in crisi : sconfitto anche dall'Alaves 1-0 : Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di ...

Timberland : Sempre più young Sempre più urban : Vuole essere questo un modo per Timberland per avvicinarsi sempre di più a quel mondo, ad un target più giovanile? Assolutamente sì, l'obiettivo è anche questo. Timberland è un marchio diventato ...

Michela Persico Sempre più innamorata di Rugani : lei è super sexy [FOTO] : 1/24 ...

Grande Fratello Vip 3 news - Francesco e Giulia Sempre più vicini | Video : La prima coppia del Grande Fratello Vip 3 potrebbe essere formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due concorrenti del reality show sono sempre più vicini e ormai non si può parlare di una semplice amicizia. Nella scorsa puntata, i due hanno smentito un possibile flirt, ma hanno dichiarato: “Mai dire mai”. Giulia, però, vuole vederci chiaro, perché il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere ancora occupato ...

Danske Bank Sempre più nella bufera : Non c'è pace per per Danske Bank . Il titolo della principale banca danese, già provato da diverse giornate di vendite a piene mani, è scivolato ai minimi di quattro anni su voci di stampa relative ad ...

'È Sempre più difficile trovare personale per la stagione' - parla Ciarapica : Partiremo dalla ricerca e dalla selezione del personale, perché il primo problema che abbiamo attiene proprio alla scarsità dei numeri di forza lavoro interessata a lavorare nel mondo dell'ospitalità ...

Barilla : accordo con Confagricoltura Padova per una pasta Sempre più italiana (2) : (AdnKronos) - “Da Conselve a Montagnana abbiamo molte zone che producono frumento duro – spiega il presidente Michele Barbetta, che coltiva anche seminativi -. Industria alimentare e agricoltori devono collaborare per aumentare la qualità e concentrarne l’offerta, garantendo la tracciabilità di tutt

Barilla : accordo con Confagricoltura Padova per una pasta Sempre più italiana : Padova, 5 ott. (AdnKronos) - pasta sempre più italiana. E Padovana. Anche gli agricoltori Padovani parteciperanno al rafforzamento della filiera di qualità del grano duro, dando il proprio contributo per l’incremento della produzione made in Italy all’interno di un accordo di filiera con una grande

Il congresso del Pd è Sempre più affollato (i rischi della frammentazione) : Roma. Le candidature al congresso del Pd, piano piano, lievitano come l’impasto per la pizza. Non c’è solo Nicola Zingaretti in campo, ma anche Matteo Richetti. “Non ha senso ora un partito che prova a parlare a tutti contemporaneamente, mettendo tutti sullo stesso piano, oggi l’emergenza è rapprese

Grande Fratello Vip - Francesco e Giulia Sempre più vicini : coccole e carezze in casa : Nascono le prime simpatie all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra esserci un buon feeling e nelle ultime ore i due giovani concorrenti si sono lasciati andare ad una serie di coccole e carezze del tutto inaspettate che potrebbero dare il via ad una ipotetica storia d'amore tra le mura domestiche di Cinecittà. coccole e carezze tra Francesco Monte e Giulia nella casa del GF Vip 3 Tutto è successo ...