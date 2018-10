Seb & C rossi d' imbarazzo | Una figura da idioti

BaSeball - si è concluso il torneo under 9 ''Batti & Cresci'' : Quello che conta, in tornei come questo, è far divertire e far giocare i più piccoli; per dovere di cronaca, comunque, la formazione bianconera, che ha giocato il primo incontro con l'Arezzo ed il ...

Formula 1 - GP Belgio. Fast & Curious : Seb vs Lewis - la sfida del secolo? : Con la partenza al palo di quest'anno, il quattro volte campione del mondo diventa il primo pilota con 5 pole sulle Ardenne. Sebastian Vettel, secondo in griglia, conquista la 92esima prima fila ...

BaSeball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino. Playoff lontani per la T&A : La T&A perde per manifesta al 7° nel derby con il Rimini (2-16) e si allontana dalla possibilità di accedere ai Playoff, pur se ancora la matematica lascia una minima possibilità. San Marino (12 vinte e 14 perse), distante due lunghezze dal quarto posto di Città di Nettuno (14-12) e Parma (14-12), a due partite dalla fine, per qualificarsi alla semifinale deve vincerne due con Padova nell’ultimo turno, sperare che il Città di Nettuno ...