scuolainforma

: #Scuola, inchiesta ‘Diplomat’: 110 indagati per #diplomi falsi, 300mila euro in una scatola di scarpe… - pierluigicri : #Scuola, inchiesta ‘Diplomat’: 110 indagati per #diplomi falsi, 300mila euro in una scatola di scarpe… - scuolainforma : Scuola, inchiesta ‘Diplomat’: 110 indagati per diplomi falsi, 300mila euro in una scatola di scarpe - IBezdomnyj : RT @RosaRonzitti: Ma quanti soldi prendono questi dalla Apple per inondare la scuola? Ci vorrebbe una bella inchiesta coi controfiocchi. ht… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Una vicenda vergognosa quella che arriva dalla Sicilia. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha descritto i particolari della cosiddetta‘Diplomat’, che ha riguardato 4 scuole paritarie siciliane, accusate di ‘vendere’: si tratta dell’istituto Pirandello e dell’Alessandro Volta di Canicattì, dell’istituto Pirandello di Licata e dell’istituto San Marco di Acireale.‘Diplomat’ in Sicilia, 110: coinvolti insegnanti, dirigenti scolastici e personale di segreteria ‘Siamo in presenza di una vera e propria organizzazione a delinquere dove ognuno aveva un ruolo ben preciso nella vendita dei– ha raccontato Luigi Patronaggio – Gli alunni e i loro genitori, al momento, non sono. Nella lista dei 110, a cui stiamo notificando l’avviso di ...