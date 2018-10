iltempo

: Scontrino di civiltà: sarà un boom di parcelle per i #commercialisti. Ma la crescita economica non richiedeva la se… - danalloydthomas : Scontrino di civiltà: sarà un boom di parcelle per i #commercialisti. Ma la crescita economica non richiedeva la se… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Lo Stato si affida alla lotteria per combattere l'evasione e i furbi che le tasse non le vogliono proprio pagare. Smentendo l'avversione per ogni tipo di gioco, tipico di una parte della maggioranza ...