Sclerosi multipla | nuova terapia in Italia a carico del SSN

In piazza le Mele di Aism : 'Insieme per far sparire la Sclerosi multipla' : ... i più colpiti da SM, una miglior qualità di vita e un futuro senza SM, in famiglia, tra gli amici e, fondamentale, nel mondo del lavoro", dichiara Angela Martino, Presidente Nazionale di Aism. I ...

Sclerosi multipla - Veneto : solidale con Aism per la ricerca : L’assessore alla scuola e alla formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha portato la propria condivisione e solidarietà al gazebo dei volontari Aism in piazza a Bassano del Grappa, impegnati oggi e domani nella raccolta fondi per la ricerca e l’assistenza con al vendita delle mele. “Un piccolo gesto può fare molto, contro una malattia che ogni anno colpisce 3.400 nuove persone – ha detto l’assessore – ...

Sclerosi multipla - sì dell’Aifa a nuova terapia : “Una rivoluzione copernicana che resterà nella storia di questa malattia” : Una nuova soluzione terapeutica per il trattamento della Sclerosi multipla è disponibile per la prima volta in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si chiama Ocrelizumab la molecola che ha ricevuto l’approvazione di AIFA ed è erogabile solo in ambito ospedaliero, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo l’Associazione nazionale Sclerosi multipla, che ogni anno organizza manifestazioni per far conoscere una delle più ...

Georgette testimonial di uno spot sulla Sclerosi multipla : pioggia di accuse : Georgette Polizzi, insulti da parte degli haters dopo uno spot sulla sclerosi multipla Un importante passo quello di Georgette Polizzi che diventa testimonial di uno spot che parla di sclerosi multipla. Da ormai diverso tempo, la fidanzata di Davide Tresse ha reso nota la sua malattia. Da una parte ha visto tantissimi utenti pronti a […] L'articolo Georgette testimonial di uno spot sulla sclerosi multipla: pioggia di accuse proviene da ...

Il nuovo farmaco che aiuterà gli ammalati di Sclerosi multipla : E voi unimamme cosa ne pensate? Intanto vi lasciamo con il post che parla di allattamento al seno e sclerosi multipla: il legame scoperto dalla scienza Condividi su: WhatsApp Universomamma è stato ...

Sclerosi multipla - nuova terapia in Italia / Maurizio de Cicco : "Siamo davvero orgogliosi" : Gli esperti convinti di aver trovato la soluzione per la Sclerosi multipla, una nuova terapia è stata approvata in Italia e vede come base in fase di diagnosi precoce la molecola Ocrelizumab(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:18:00 GMT)

Sclerosi multipla : perché la nuova terapia è una svolta : Intervista a Giancarlo Comi, San Raffaele: "E' uno strumento efficace, sicuro e facile da somministrare, per curare le forme più aggressive della malattia"

Sclerosi multipla - la mela Aism torna in 5mila piazze italiane : Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre torna in 5mila piazze italiane ‘la mela di Aism‘ per contribuire alla lotta contro la Sclerosi multipla: 13 mila volontari dell’associazione distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. La campagna rientra nell’ambito delle celebrazioni del 50esimo ...

Sclerosi multipla - la mela Aism torna in 5mila piazze italiane : Roma, 4 ott., AdnKronos Salute, - Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre torna in 5mila piazze italiane 'la mela di Aism' per contribuire alla lotta contro la Sclerosi multipla: 13 mila volontari dell'...

Sclerosi multipla - NUOVA TERAPIA IN ITALIA / Come sarà somministrato il farmaco "rivoluzionario" : Gli esperti convinti di aver trovato la soluzione per la SCLEROSI MULTIPLA, una NUOVA TERAPIA è stata approvata in ITALIA e vede Come base in fase di diagnosi precoce la molecola Ocrelizumab(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Sclerosi multipla - nuova terapia disponibile in Italia. Cosa è ocrelizumab - il farmaco rivoluzionario : Sclerosi multipla nuova cura in Italia. Si tratta di una malattia molto frequente tra i giovani di età tra i 20 e i 40 anni ed è – numeri alla mano – il secondo caso di invalidità dopo gli incidenti stradali. La Sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante: ci sono lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, ...

Tornano le mele di Aism contro la Sclerosi multipla : ... i più colpiti da sclerosi multipla, una miglior qualità di vita e un futuro senza la malattia, in famiglia, tra gli amici e nel mondo del lavoro", dichiara Angela Martino, presidente di Aism. ...

Sclerosi multipla - nuova terapia in Italia / Gli esperti convinti di aver sconfitto la malattia : Gli esperti convinti di aver trovato la soluzione per la Sclerosi multipla, una nuova terapia è stata approvata in Italia e vede come base in fase di diagnosi precoce la molecola Ocrelizumab(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:31:00 GMT)

Esordio precoce e tardivo della Sclerosi multipla : le differenze : Un gruppo di esperti del Centro della sclerosi multipla di Catania ha eseguito un’analisi della suo casistica in base all’età di insorgenza della malattia. I risultati hanno indicato che nei maschi con comparsa tardiva la disabilità evolve più rapidamente. Negli studi che hanno valutato la storia naturale della sclerosi multipla, i casi con insorgenza tardiva, cioè che compaiono in età più avanzata, hanno una frequenza del 10-20% sul totale. ...