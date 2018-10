Scherma | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Martina Favaretto in semifinale nel

oasport

(Di domenica 7 ottobre 2018)è innel torneo di fioretto femminile per quanto riguarda laalledi: in Argentina l’azzurrina si giocherà un posto nella finalissima contro la statunitense May Tieu, mentre l’altrasarà Yuka Ueno (Giappone) – Anabella Acurero (Venezuela). L’azzurrina ha superato ai quarti la cinese Fu Yingying per 15-11 ed in precedenza aveva usufruito di un bye agli ottavi vincendo la Pool 2 di qualificazione. Nei sei match disputati, infatti,aveva battuto cinque avversarie su sei, perdendo però proprio dalla statunitense che ritroverà inper 3-5. L’italiana aveva invece superato senza problemi la polacca Magdalena Lawska per 5-1, la cinese Fu Yingying (poi battuta ai quarti) per 5-2, la magiara Karolina Zsoldosi per 5-1, la togolese Grace Senyo per 5-0 ed infine la ...