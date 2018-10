Santa Teresa | ' Lavoratori fermi da mesi | ma la Provincia temporeggia'

Santa Teresa di Gesù Bambino/ Santo del giorno - il 1° ottobre si celebra la patrona secondaria della Francia : Il 1° ottobre si celebra Santa Teresa di Gesù Bambino, Santo del giorno: la patrona secondaria della Francia. Crebbe in famiglia cristiana quando era adolescente decise di andare in convento(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 04:49:00 GMT)

FESTA Santa Teresa ACQUAVIVA DI NEROLA 2018 : TORNANO I FESTEGGIAMENTI DI SANTA TERESA AD ACQUAVIVA DI NEROLA CO TRE GIORNATE INTENSE CON MUSICA E SPETTACOLI CON '3.7 COVER DI GIANNA NANNINI,RINO GAETANO,ADRIANO CELENTANO.ANTONIO MEZZANCELLA DIRETTAMENTE DA TALE E QUALE SHOW 2018E 'LA GIOSTRA MAGICA ' CON MARY POPPINS.

Il sindaco di Santa Teresa di Riva - Danilo Lo Giudice - dovrà aspettare per diventare deputato regionale : Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, interloquendo con il suo omologo di Santa Teresa di Riva e delfino politico, gli scrive su Facebook : 'caro Danilo credo che tu debba aspettare fino a ...

Santa Teresa di Calcutta/ Il 5 settembre si ricorda la fondatrice delle Missionarie della carità : Il 5 settembre si celebra Santa Teresa di Calcutta, al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. fondatrice delle Missionarie della carità e Premio Nobel per la Pace nel 1979.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 07:37:00 GMT)

A Santa Giulia di Dego l'Ottavario 2018 in onore della beata Teresa Bracco - FOTO - : Da quando è stato eletto Papa Francesco il termine "periferia" è diventato significativo, da zona marginale e dimenticata essa è diventata zona strategica nella quale impiegare, senza risparmiarsi, le ...

Notte Bianca a Santa Teresa Riva - Me - : notte di stelle - arte e gastronomia [FOTO] : Grande affluenza di gente lungo le vie del paese, in festa con spettacoli, degustazioni di prodotti tipici, negozi aperti fino a tarda notte con offerte speciali per l'occasione. Ogni zona è stata ...

Appuntamento con Roy Paci in piazza Santa Teresa a Brindisi : La dimensione live è senza dubbio quella in cui la band dà il meglio di sé, lo testimoniano la lunga carriera e le numerose partecipazioni in prestigiosi festival di tutto il mondo, e anche durante ...

Incendio in Gallura : 30 abitazioni evacuate/ Ultime notizie Santa Teresa : chiesto intervento di due Canadair : Incendio in Gallura: 30 abitazioni evacuate in via precauzionale. A causa del forte vento le fiamme si sono spostate verso il cento abitato, massiccio intervento dei VdF.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:59:00 GMT)