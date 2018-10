Salvini ruba voti a tutti i partiti Ora Di Maio deve realizzare il reddito di

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Asselborn : “Salvini fascista”. E lui : “Ignorante”/ Ultime notizie - leghista : "Nostri emigrati non rubavano" : Lussemburgo e caos Ue: Asselborn, "Salvini usa toni e metodi fascisti da anni '30". Tema migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa". La pronta replica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:03:00 GMT)

'Io con i Cinque stelle ci sguazzo'. Minzolini - la frase rubata a Matteo Salvini : 'Io con i grillini ci sguazzo . Li risucchio. E, poi, per come stanno messi, l'alternativa non sono le elezioni: questi sarebbero pronti a fare un governo con il Pd'. E' la frase rubata a Matteo ...

Rom si fingono direttori di banca e derubano gli anziani : 'Lo dice la legge Salvini' : Si sono finti direttori di banca e, citando una fantomatica legge Salvini , hanno convinto un'anziana a consegnare loro denaro, gioielli e bancomat, con tanto di pin. Tre sinti - Armandino e Irma Cena,...

"Lo prevede la nuova legge Salvini" : così i rom derubano gli anziani : Raggiravano anziani tra Piemonte, Liguria e Lombardia, costringendoli a dichiarare l'oro in possesso. Tre rom, fingendosi direttori di banca, si facevano così consegnare gioielli e denaro. "È la legge Salvini", affermavano citando una fantomatica normativa che riportava il nome del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Come riporta TgCom, prima di essere arrestati dalla squadra mobile di Torino, i tre avevano convinto un'anziana a consegnare ...

Sondaggi politici/ Governo perde elettori centrodestra - la Lega di Salvini "ruba" in casa di Di Maio : Sondaggi politici: Salvini continua a volare, Lega al 33,5%. Per la prima volta però il consenso del Governo cala. Stabile il Pd, Berlusconi in ripresa. I numeri degli altri partiti.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:23:00 GMT)

Salvini - i 49 milioni li ha rubati il partito - non (solo) Bossi : Qualcuno, in difesa di Matteo Salvini e della Lega, ha detto nelle scorse ore che la sentenza del tribunale del Riesame di Genova sul sequestro preventivo dei fondi attuali e futuri del partito, è “uno dei momenti più bui della nostra democrazia”. Sorprende, ma non troppo in questo Paese di facce tostissime, che invece non si noti l’inverso: uno dei momenti più bui per il funzionamento delle nostre istituzioni avvenne proprio in quel lasso di ...

Matteo Renzi attacca il governo : 'Ladri e bugiardi - Salvini ha rubato soldi ai cittadini e Toninelli mente' : Attacco durissimo di Matteo Renzi al governo giallo-verde. Ospite di Agorà , su Raitre , l'ex premier ha definito questo un esecutivo di 'Ladri e bugiardi', 'perché la Lega di Matteo Salvini ha rubato ...

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : “Io - massacrata per aver incontrato Ghizzoni. La Lega ruba 49 milioni e fa finta di niente” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini: "Mettetevi nei miei panni: sono stata massacrata mediaticamente due anni per aver incontrato l’amministratore deLegato di una banca. Solo per un incontro. Ora provate a immaginare cosa potrebbe accadere a me se rubassi #49milioni e mi rifiutassi di restituirli nonostante una sentenza".Continua a leggere

Salvini - arrestati i ladri che hanno rubato a casa dei genitori : è “la banda della colla” legata alla criminalità georgiana : Cinque georgiani sono stati arrestati per il furto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso a casa dei genitori del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la polizia i cinque, che hanno tra i 26 e i 34 anni, fanno parte di un gruppo specializzato in furti “mordi-e-fuggi”, commessi in svariati Paesi europei. Il gruppo è stato arrestato dalla Squadra mobile a Milano ed è stato soprannominato la “banda della ...

Rom deruba un'anziana disabile - Salvini : 'La ruspa è pronta' : Una rom che stava chiedendo l'elemosina a Sassari ha derubato un'anziana e disabile signora. La nomade era in compagnia di un figlio neonato tenuto in braccio e di un altro figlio quindicenne che faceva da palo. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, pubblicando la notizia sui social network ha dichiarato: In Italia non c'è posto per delinquenti del genere. Anziana e disabile, derubata da una rom Una signora, d'eta' avanzata e ipovedente, ...

