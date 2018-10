Salvini minaccia la Merkel “Voli charter con gli immigrati? Chiudo gli aeroporti”

essere-informati

: Grazie a #JavierMarías per questo quadro lucido e puntuale di ciò che sta avvenendo nel nostro Paese, dove chiunque… - robertosaviano : Grazie a #JavierMarías per questo quadro lucido e puntuale di ciò che sta avvenendo nel nostro Paese, dove chiunque… - LegaSalvini : L'immigrato minaccia Salvini: 'Cancelli il decreto o cancelliamo lui' - virginiomerola : #Bologna non odia e non minaccia nessuno. Chi lo fa è contro #Bologna. Io certo non condivido la politica di Salvin… -

(Di domenica 7 ottobre 2018)la“Volicon gligli aeroporti” La Germaniadi scaricare in Italia migliaia di? Allarisponde, con forza, Matteo: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine dicon dei volinon autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti“. Il ministro dell’Interno, insomma, ci va giù durissimo,ndo di chiudere gli scali. La questione è relativa ai cosiddetti “dublinanti”, i migranti che vengono rintracciati in paesi europei diversi da quello di primo ingresso. E L'articolola“Volicon gligli aeroporti” proviene da Essere-Informati.it.