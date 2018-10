Salvini | Migranti in charter? Chiudiamo aeroporti

Migranti dalla Germania - nuovo stop di Salvini : «Chiudiamo anche gli aeroporti» : «Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto...

Migranti : Salvini - richiedenti asilo hanno aggredito Polizia - pacchia finita : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Ieri, in provincia di Foggia, una pattuglia della Polizia è stata aggredita a calci e pugni da un gruppo di richiedenti asilo per un semplice controllo ad un 26enne gambiano, in Italia per motivi umanitari, che non si era fermato al posto di blocco. Questo signore è stato

Migranti - la Caritas va all'attacco : "Salvini? Va contro il Vangelo" : La Caritas Italiana boccia il decreto Sicurezza e attacca, ancora una volta Matteo Salvini. "L'indebolimento del sistema di accoglienza diffusa non farà altro che aggravare le difficoltà della gestione dei Migranti nel senso di un'accoglienza e integrazione positiva, che è l'unica strada per non ritrovarci tra pochi anni con una generazione di 'senza diritti e senza speranza'", ha tuonato don Francesco Soddu usando il Convegno nazionale di ...

Migranti - la stangata di Salvini : cestinata valanga di permessi : I numeri parlano chiaro. Anzi: chiarissimo. Da quando Salvini è al Viminale, infatti, una valanga di richieste di asilo presentate dai Migranti sono state rigettate. Le concessioni dei permessi umanitari, prima dell"ingresso del decreto Salvini che ne abolisce l"esistenza, sono infatti crollate dal 26% al 17%. Ed è probabile che ora, con la nuova normativa, saranno ancora meno gli stranieri che otterranno un permesso di soggiorno biennale.Sono ...

Nave italiana nel Mediterraneo : 'Salveremo migranti'. Salvini : 'Non arriverà qui' : Ma, a bordo di quella Nave, non ci sono solo volontari ed esperti, ma anche rappresentanti delle istituzioni, come il deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto, e del mondo della cultura, come ...

La Battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui migranti si fa sempre più politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Migranti - partita la prima nave di ong italiane per il soccorso nel Mediterraneo - Salvini : 'Non arriverà qui' : "Ho saputo che c'è una nave dei centri sociali che vaga per il Mediterraneo per una missione umanitaria e proverà a sbarcare Migranti in Italia. Fate quello che volete, prendete il pedalò, andate in ...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

