Salvini | ' Dopo i porti chiudiamo anche gli aeroporti'

Migranti - dopo i porti Salvini chiude anche gli aeroporti : Il ministro dell'Interno risponde alla notizia rivelata da Repubblica secondo cui la Germania sarebbe intenzionata a...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Salvini a Juncker : dopo Europee ricostruiremo Ue su vostre macerie : Roma, 5 ott., askanews, - 'Incredibili e inaccettabili gli insulti e le minacce che ogni giorno arrivano da Bruxelles e dai burocrati europei. Le uniche macerie che dovrò raccogliere sono quelle del ...

Dl sicurezza - dopo il monito di Mattarella l'incognita fiducia. Salvini : 'spero di no' : Il M5s auspica uno 'studio attento' del decreto, alla luce del richiamo del Colle. Critico Gasparri, FI,: 'ma dove sono le assunzioni delle forze dell'ordine promesse in tV?' -

Salvini : dopo Diciotti zero arrivi Libia : 16.06 "Dalla vicenda della nave Diciotti ad oggi gli arrivi dalla Libia sono stati quantificati in zero". Lo sottolinea il ministro dell'Interno, Salvini, durante il question time alla Camera. Preoccupato per l'indagine per sequestro di persona? "Ne sono orgoglioso", ribatte. E rispondendo ad un'interrogazione del Pd sull'aggressione a Bari da parte di militanti di CasaPound ad un corteo: "Non è il ministro dell'Interno che dispone arresti a ...

M5s - l’attore Marescotti : “Pentito del voto a Di Maio. Dopo accordo con Salvini - sembrano tutti leghisti” : “Il reddito di cittadinanza? Un’iniziativa di sinistra che doveva fare la sinistra. Non poteva farla il Pd, che ha votato per l’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione”. Così l’attore Ivano Marescotti al Festival dei saperi pubblici a Bologna. E sulla vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “È una ...

Manovra - Salvini : “Diamo invece di togliere. I mercati? Se ne accorgeranno dopo che l’avranno letta” : “Credibilità Tria a rischio? Questo è Governo del coraggio, in Europa capiranno“. L’ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal suo studio al Viminale. “Finalmente c’è un Governo che pensa prima agli italiani, e quindi è una Manovra economica che restituisce il diritto alla pensione a centinaia di migliaia di sequestrati dalla legge Fornero, e sono tanti posti di lavoro che si liberano per i ...

PD CONTRO ELISA ISOARDI/ La prova del cuoco - ascolti in calo dopo la Clerici? Colpa della fidanzata di Salvini : Interrogazione alla Vigilanza Rai di Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico: nel mirino gli ascolti deludenti de La prova del cuoco condotta da ELISA ISOARDI.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Milano : Salvini - prefetto Lamorgese lascia buon terreno a chi verrà dopo : Milano, 28 set. (AdnKronos) - "Ringrazio a nome del Governo, a nome mio, della città, da milanese" il prefetto Luciana Lamorgese "per quanto ha fatto, per il lavoro di coordinamento, di ascolto, e per il buon terreno che lascerà a chi arriverà dopo di lei". Così il vicepremier e ministro dell'Intern

L Anm 'Inopportuni gli attacchi al Csm'. Ma Salvini insiste 'Dopo la nomina di Ermini riforma della giustizia' : Ma le parole di Bonafede, che ha accusato i membri togati del Csm di volere fare politica sono state condannate da Magistratura indipendenza: 'Sono dichiarazioni che denotano una mancanza di rispetto ...

Aquarius 2 - Matteo Salvini zittisce Macron dopo gli insulti all'Italia : 'Le tue lezioni di umanità...' : dopo le parole di Giuseppe Conte e quelle di Giorgia Meloni , anche Matteo Salvini risponde al fuoco del suo 'peggior nemico', Emmanuel Macron . La vicenda è sempre quella della Aquarius 2 , respinta ...

Razzismo in Italia? Dopo Salvini - anche il ministro degli Esteri replica all’accusa : Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite, sostiene che in Italia siamo razzisti, perché sono in aumento i casi di Razzismo e violenza contro di origine africana o rom. Si parla di “conseguenze devastanti” per i migranti per la chiusura dei porti alle Ong, disposta dal ministro dell’Interno. Per questo motivo, l’ONU sta valutando la possibilità di inviare osservatori nel nostro Paese, non armati, pronti a riferire eventuali ...

Dopo i clandestini - tocca ai campi rom. Salvini : "Li chiudo tutti entro 5 anni" : L'ultima notizia di cronaca arriva ancora una volta dalla Capitale dove due minorenni roma hanno rubato un'auto e, durante la fuga dalla polizia, hanno investito una donna . 'Alla signora invio il ...

Il DL Salvini guarda alla Serie A : soldi ai club da diritti tv solo dopo ok a bilanci : Nel `decreto Salvini´ su sicurezza e immigrazione spunta una norma sulla certificazione dei bilanci delle squadre dei campionati di calcio di A e B. L'articolo Il DL Salvini guarda alla Serie A: soldi ai club da diritti tv solo dopo ok a bilanci è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.