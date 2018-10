Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel | “Chiuderemo anche gli aeroporti | non

blogitalia.news

(Di domenica 7 ottobre 2018)durissimo con la, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dallaLaminaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo glicome abbiamo chiuso i porti“. Il ministro dell’Interno, insomma, ci va giù durissimo, minacciando di chiudere gli scali. La questione è relativa ai cosiddetti “dublinanti”, i migranti che vengono rintracciati in paesi europei diversi da quello di primo ingresso. E ince ne sono 40mila che sono entrati in Europa passando dall’Italia; in Francia altri 15mila. LEGGI ...