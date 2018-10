Rugby | terza vittoria stagionale per il Benetton | stesi 28-5 i Southern Kings

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. Clamorosa sconfitta del Calvisano - Valo Rugby Emilia vola in vetta : Ha del clamoroso la sconfitta della capolista Patarò Calvisano in trasferta con il Lafert San Donà nella terza giornata del Top 12 2018-2019 di Rugby . Cambia dunque la vetta della classifica : il Valo Rugby Emilia è la grande sorpresa e diventa prima della classe. Andiamo a rivivere questo terzo turno con i risultati e la classifica ag giornata. terza giornata 16:00 Fiamme Oro Rugby – Toscana Aeroporti I Medicei 15 : 14 Arbitro: ...

Rugby - va in scena la terza giornata del Campionato TOP12 : ecco tutte le gare in programma : Grandi sfide per la terza giornata del TOP12, il Patarò capolista a punteggio pieno farà visita al Lafert San Donà Manca poco alla terza giornata del TOP12. Dopo i primi due turni il Patarò Calvisano comanda la classifica in solitaria a punteggio pieno a quota 10 punti. Impegno insidioso per la squadra di Brunello che farà visita al Lafert San Donà reduce dalla vittoria contro il Verona Rugby. La partita, oltre che sull’App ufficiale e sul ...