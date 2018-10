Rosa Perrotta e Cristian Imparato criticati da Karina Cascella per la chirurgia estetica

Rosa Perrotta contro Karina Cascella : “Sei offensiva e cattiva!” : Karina Cascella e Rosa Perrotta: è di nuovo lite a Domenica Live Niente da fare: Karina Cascella e Rosa Perrotta ci sono di nuovo ricascate e dopo lo scontro di due domenica fa le due opinioniste di Barbara d’Urso se ne sono dette di santa ragione anche oggi. In diretta dal salotto di Cologno Monzese si parlava di chirurgia plastica e numerosi sono stati gli ospiti che sono intervenuti per dire la loro riguardo all’argomento: ...

Pietro Tartaglione - macchina rigata alla Fiera Ti Sposo/ Il fidanzato di Rosa Perrotta sbotta : "nessuno sa" : Pietro Tartaglione sbotta sui social dopo aver trovato la macchina rigata alla Fiera "Ti Sposo". Su Instagram, il fidanzato di Rosa Perrotta avverte: "nessuno sa".(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Rosa Perrotta sfila con abito da sposa e fa le prove per le nozze : Rosa Perrotta, sfila in abito da sposa, in attesa del suo matrimonio , che sboccerà il 7 giugno 2019. Rosa Perrotta sposerà il fidanzato Pietro Tartaglione il 7 giugno del 2019. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sicuramente con l’abito bianco sarà bellissima. Un anticipo di come potrebbe essere il suo look da sposa, la mora l’ha dato sfilando alla fiera “Ti Sposo”, a Ercolano, vicino Napoli, dove ha ...

Rosa Perrotta in tv non chiamatemi rifatta : Rosa Perrotta a “Domenica Live”, viene attaccata da alcuni degli ospiti in studio, che la accusano di essersi rifatta e di non volerlo dire. «Non chiamatemi rifatta, ho fatto solo qualche punturina». Gli attacchi più duri arrivano da Karina Cascella, secondo cui «è un dato di fatto, è oggettivo che ti sei rifatta bocca e naso». Cascella aggiunge però che «è bellissima». «Io non permetto la morbosità e l’invadenza nel voler sapere cosa ho fatto ...

Karina Cascella contro Rosa Perrotta/ Video - Domenica Live : "Sei tutta rifatta!" ma la tronista dice no : Karina Cascella ospite a Domenica Live ha inveito contro Rosa Perrotta rea di essere rifatta e di volerlo nascondere (a differenza sua), ma la tronista rimanda al mittente le accuse(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 11:38:00 GMT)

Karina Cascella contro Rosa Perrotta : scoppia la lite a Domenica Live per la chirurgia estetica : Domenica Live: perché Karina Cascella e Rosa Perrotta hanno litigato Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Domenica Live. Nel talk L'articolo Karina Cascella contro Rosa Perrotta: scoppia la lite a Domenica Live per la chirurgia estetica proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Karina contro Rosa Perrotta - “Sei tutta rifatta!” : scoppia la lite a Domenica Live : Domenica Live: perché Karina Cascella e Rosa Perrotta hanno litigato Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Domenica Live. Nel talk sulla chirurgia estetica l’opinionista ha accusato l’ex tronista di essere completamente rifatta ma di non volerlo ammettere. Rosa ha trovato l’accanimento di Karina volgare e non ha voluto mostrare al pubblico una foto di quando […] L'articolo Karina contro Rosa Perrotta, “Sei tutta ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sposi : svelata la data delle nozze : Saranno presto moglie e marito Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la coppia che si è formata a Uomini e Donne è pronta a giurarsi a more eterno e non è stata mai più felice di adesso. A rivelarlo ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - la data ufficiale del matrimonio è il 7 giugno : Come sarà questo matrimonio? Se lo chiede Barbara D’Urso, e prontamente Pietro Tartaglione risponde: “E come sarà? Sarà spettacolare. E soprattutto mi raccomando Barbara il 7 giugno….”. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda lunedì 17 settembre quindi la data ufficiale si è disvelata: il 7 giugno 2019 Rosa Perrotta (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei) e Pietro Tartaglione saranno marito e moglie. Dalla ...