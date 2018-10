Ronaldo-Mayorga - ecco l’accordo segreto sulla presunta violenza sessuale : Il silenzio aveva un prezzo: 375 mila dollari. Ma l’onda del #MeToo e forse la crescente popolarità di Cristiano Ronaldo hanno fatto sì che l’accordo per la segretezza, sulla presunta violenza subita da Kathryn Mayorga in un camera d’albergo a Las Vegas nel giugno del 2009, alla fine venisse fuori comunque. La vicenda, raccontata dal settimanale ...

Cristiano Ronaldo avrebbe ammesso che Kathryn Mayorga non era consenziente : Cristiano Ronaldo da qualche settimana è al centro di una bufera mediatica che lo ha visto accusato di molestie sessuali ai danni di una ragazza, Kathryn Mayorga, il 13 giugno 2009 a Las Vegas. Il quotidiano tedesco Der Spiegel ha recentemente pubblicato la versione di Ronaldo che in qualche modo conferma un rapporto non pienamente consenziente: Ripeteva: no, non farlo, non sono come tutte le altre, ha dichiarato il campione ...

Cristiano Ronaldo - Der Spiegel pubblica l'accordo con Kathryn Mayorga - : Il giornale tedesco ha diffuso le carte dell'accordo extragiudiziale tra il calciatore e la donna che lo ha denunciato per stupro. Il portoghese l'avrebbe pagata per tacere. Nessuna conferma da parte ...

Cristiano Ronaldo trema - ecco i documenti con cui CR7 avrebbe comprato il silenzio di Kathryn Mayorga : Cristiano Ronaldo ha davvero stuprato Kathryn Mayorga? ecco le prove che potrebbero incastrare il calciatore della Juventus Si fa sempre più fitto il mistero sul presunto stupro che vedrebbe come carnefice Cristiano Ronaldo e come vittima Kathryn Mayorga. La ragazza, che dopo quasi 10 anni ha deciso di denunciare la violenza sessuale accaduta a suo dire nel 2009 a Las Vegas, avrebbe stretto un accordo all’epoca dei fatti per tacere ...

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro : pubblicato l?accordo con Kathryn Mayorga : Un?intesa scritta nero su bianco, con la quale Cristiano Ronaldo cercava di comprare il silenzio di Kathryn Mayorga in cambio di 375 mila dollari. La vicenda è nota: si tratta della...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : 'Con Kathryn Mayorga sesso spinto - le ho chiesto scusa. Ma...' : Per capire cosa sia successo nella suite 57306 del Palms Place Hotel di Las Vegas, il 13 giugno 20009 , è utile sentire il racconto di Cristiano Ronaldo , accusato di stupro da Kathryn Mayorga . Nel ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga : IL CASO DEL PRESUNTO stupro DA PARTE DI Cristiano Ronaldo SU Kathryn Mayorga SI RIAPRE L’uomo da 30 milioni di L'articolo Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ronaldo - nuove carte sul presunto stupro di Kathryn Mayorga. E lui reagisce su Twitter : «Nego fermamente ogni accusa» : Un video in cui ballano, si divertono, come in una qualsiasi serata: il problema è quel che avviene dopo. È questa l'ultima puntata del caso scoppiato intorno a Cristiano Ronaldo, accusato di stupro ...

Il Sun : «Ronaldo avrebbe ammesso di aver ricevuto un no da Kathryn Mayorga». E spunta un video : Un video in cui ballano, si divertono, come in una qualsiasi serata: il problema è quel che avviene dopo. È questa l'ultima puntata del caso scoppiato intorno a Cristiano Ronaldo, accusato di stupro ...

Cristiano Ronaldo replica all'accusa di stupro : 'Kathrin Mayorga cerca solo pubblicità' : Sbarcato in piena estate a Torino, e in pochi mesi diventato leader indiscusso della squadra bianconera, Cristiano Ronaldo è stato travolto da un'accusa di stupro, intentata dalla modella Kathrin Mayorga.La presunta violenza sarebbe avvenuta a Las Vegas, il 13 giugno 2009. Secondo quanto riportato dal The Sun, il calciatore portoghese ha sborsato 323.000 euro alla Mayorga, affinché tacesse quanto accaduto e non lo trascinasse in ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga/ Riaperta inchiesta - CR7 : “Fake news - sono tranquillo” : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. La polizia di Las Vegas ha riaperto inchiesta: ora CR7 rischia il carcere? Il portoghese si difende: “Fake news, sono tranquillo”.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Juve. Kathryn Mayorga denuncia Cristiano Ronaldo per violenza sessuale : Cristiano Ronaldo respinge le accuse definendole assolutamente infondate. Intanto però la Polizia di Las Vegas ha annunciato di avere riaperto

Cristiano Ronaldo accusato di stupro dalla 34enne Kathryn Mayorga : Il 13 giugno del 2009 Cristiano Ronaldo era in un albergo di Las Vegas, dove era in vacanza con il cugino e il cognato, e aveva avuto rapporti non consensuali con una donna che aveva però pagato per chiudere la vicenda. Questa è la pesante l’accusa che già lo scorso anno Football Leaks aveva mosso nei confronti dell’attaccante portoghese. Ma adesso la donna che lo accusa di stupro ed esce dall’anominato parlando con il ...