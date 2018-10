Ronaldo | ecco le carte dell’accordo segreto con Mayorga sul presunto stupro

Ronaldo-Mayorga - ecco l’accordo segreto sulla presunta violenza sessuale : Il silenzio aveva un prezzo: 375 mila dollari. Ma l’onda del #MeToo e forse la crescente popolarità di Cristiano Ronaldo hanno fatto sì che l’accordo per la segretezza, sulla presunta violenza subita da Kathryn Mayorga in un camera d’albergo a Las Vegas nel giugno del 2009, alla fine venisse fuori comunque. La vicenda, raccontata dal settimanale ...

Ronaldo - un impero da 100 milioni di euro : ecco i suoi sponsor : Il fuoriclasse portoghese è una multinazionale dell'immagine. Contratti a vita e partnership in tutto il mondo: è il terzo atleta per guadagni

Ronaldo accusato di stupro nel 2009 : ecco cosa sappiamo : Le tappe della vicenda che coinvolge il fuoriclasse della Juventus. Inchiesta riaperta a Las Vegas, la difesa di CR7 e i documenti pubblicati

Operazione Ronaldo e il feeling perduto con Agnelli - ecco perché Marotta ha detto addio alla Juventus : La vittoria sul Napoli ha quasi fato passare in secondo piano un addio che ha del clamoroso. Quello di Giuseppe Marotta, che dal prossimo 25 ottobre non sarà più l'amministratore delegato della Juventus. Un annuncio inaspettato, giunto subito dopo il fischio finale del match contro i partenopei, che sostanzia le voci di un feeling non più così forte con la dirigenza bianconera.Aspettando di conoscere il nome del suo ...

Ecco la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro. «All'improvviso mi è stato addosso» : Per la prima volta esce allo scoperto la donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo: è il settimanale tedesco Der Spiegel a scriverne in un'esclusiva anticipata oggi sul suo sito online. «...

Squalifica Ronaldo - ecco la sentenza UEFA [DETTAGLI] : Finalmente l’UEFA si è pronunciata sul caso Cristiano Ronaldo, già al centro delle polemiche per l’applicazione del Var anche in Champions League. Ripendendo il referto dell’arbitro tedesco Brych, il massimo organo calcistico europeo ha sanzionato il fuoriclasse portoghese con un solo turno di Squalifica. CR7 salterà la gara contro gli svizzeri dello Young Boys, ma sarà regolarmente in campo contro la sua ex squadra, ...

Il presidente Perez : 'Ecco perché Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid' : Cristiano Ronaldo è sempre più leader nella Juventus. Per il fantasista portoghese Cinque presenze in cinque gare di campionato, tre reti segnate e la sfortunata partita in Champions League contro il ...

Cristiano Ronaldo diserterà la cerimonia del Fifa Best player : ecco il motivo : Nella giornata di ieri è andata in scena la 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Frosinone e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante, la prima rete è stata siglata da Cristiano Ronaldo, il portoghese che adesso si è sbloccato può diventare sempre più determinante. Secondo quanto riportato da Marca, la cerimonia per l’assegnazione del Fifa Best player verrà “disertata” da Cristiano Ronaldo, il vincitore sarà ...

Cristiano Ronaldo e le lacrime di Champions : ecco il vero motivo del pianto : Il vero motivo delle lacrime di Cristiano Ronaldo, dopo l’espulsione di Valencia in Champions League, secondo il sito del quotidiano “Marca”, è da ricercare “nei fantasmi” che il fuoriclasse portoghese vede, secondo la versione online del giornale madrileno, da quando ha lasciato il Real Madrid per andare alla Juventus. Quindi una sorta di avversione per aver lasciato i “potenti” spagnoli per ...