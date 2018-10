Ronaldo e quell' accordo con la modella per mettere a tacere la presunta violenza

Cristiano Ronaldo - quella dello stupro è anche una questione di soldi. Tanti soldi : Ronaldo è colpevole? O no? Resterà travolto dallo scandalo sessuale che lo vede coinvolto? Il suo caso, non c’è dubbio, investe il senso morale, ha conseguenze penali ed è anche una questione di soldi. Tanti soldi. Per i suoi tifosi è vittima di un ricatto, si è fatto incastrare come un pollo, succede spesso ai campioni dello sport (così ho sentito dire al bar). Per le donne, invece, è l’ennesimo esempio di sessismo e di aggressione maschilista: ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : via dalla pagina ufficiale di EA Sports e da quella della serie FIFA : Cristiano Ronaldo è ormai attaccato da tutti i fronti, dopo l'accusa di stupro rivoltagli da Kathryn Mayorga . L'ex modella americana ha infatti raccontato di aver avuto un rapporto non consensuale ...

Juventus - Ronaldo : "Complimenti a Modric. Il mio gol più bello di quello di Salah" : Diretta Instagram la sera prima di Juventus-Napoli: "Lo faccio per voi, per il sostegno che mi date"

Cristiano Ronaldo? No - Mattiello! L’esultanza del calciatore del Bologna è identica a quella di CR7 [GALLERY] : Federico Mattiello ‘ruba’ l’esultanza a Cristiano Ronaldo: il terzino destro del Bologna emula il fenomeno portoghese dopo il gol contro la Roma Federico Mattiello sblocca la partita tra Bologna e Roma ed esulta alla maniera di Cristiano Ronaldo. Il terzino destro rossoblù, ex della Juventus, dopo la rete al 34° del primo tempo, si cimenta nella mossa del fenomeno portoghese imitandolo alla perfezione. Il suo Bologna nel ...

Arsenal - Torreira l'ha rifatto : dopo quello a Cristiano Ronaldo - altro tackle... di testa! : Ebbene sì, Lucas Torreira l'ha rifatto . Esattamente... cosa? Nessun gol e nessun assist, bensì un tackle direttamente... con la testa! Tutto vero. l'ha fatto durante i Mondiali in Russia contro ...

Frey : “CR7? Il Ronaldo vero era quello brasiliano” : Ha giocato con Inter e Parma e, in vista della sfida tra le sue ex squadre, Frey ha concesso un’intervista alla Gazzetta in cui ha raccontato le sue esperienze in maglia nerazzurra e gialloblu: “Coi nerazzurri ho passato momenti bellissimi, anche se complicati. Il Parma? Anni stupendi, lì ho dimostrato di essere un portiere vero. Quindi? Inter: a San Siro da avversari si fa una fatica bestiale“. Inevitabile toccare ...

Juventus - Ronaldo riparte da quell'applauso allo Stadium : TORINO - Centoquarantadue giorni dopo, è tornato lì. Lì dove ha segnato 'il gol più bello della mia carriera' , lì dove proprio per quel gol ha ricevuto un applauso tanto amareggiato qunto ammirato e ...

Psg - Buffon : "Cristiano Ronaldo alla Juve? Spero dia quello che ha dato al Real" : Buffon , al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo esordio con la squadra transalpina e di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus poco più di un mese fa: 'Mi auguro che possa ...