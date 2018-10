: intanto, in #Romania, il #referendum per vietare le #uionigay, per fortuna, fa flop #Balcani @LaStampa - martaottaviani : intanto, in #Romania, il #referendum per vietare le #uionigay, per fortuna, fa flop #Balcani @LaStampa - Agenzia_Ansa : In #Romania flop del #referendum contro nozze gay - CyberNewsH24 : • News • #Romania, flop referendum su nozze gay -

Inè fallito per la scarsa affluenza alle urne ilsulla famiglia tradizionale e contro legay, voluto da gruppi ultraconservatori omofobi e fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa locale. Alla chiusura dei seggi questa sera alle 21 locali (20 italiane), la consultazione svoltasi ieri e oggi ha fatto registrare - secondo dati ancora non ufficiali - una partecipazione bassissima, inferiore al 20%. Un dato molto lontano dal 30%, minimo richiesto per dare validità al.(Di domenica 7 ottobre 2018)