ilmessaggero

: RT @ansa_it: Romania: fallisce voto anti-nozze gay - 0c2327c8323f43d : RT @ansa_it: Romania: fallisce voto anti-nozze gay - Gabriel77911239 : RT @ilmessaggeroit: Romania, fallisce il referendum che voleva vietare le nozze gay -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Per la validità della consultazione serviva una affluenza di almeno il 30% degli aventi diritto che non sembra, però, raggiunto. Fallito, quindi, ildi ieri e oggi contro legay in ...