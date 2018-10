Romania | è fallito il referendum per abolire le nozze omosessuali | non è stato raggiunto

ilgiornale

: RT @Iperbole_: Una buona notizia dalla Romania: il referendum contro le nozze gay NON ha raggiunto il quorum, e quindi è FALLITO! - kyranmind13 : RT @Iperbole_: Una buona notizia dalla Romania: il referendum contro le nozze gay NON ha raggiunto il quorum, e quindi è FALLITO! - BrunellaBB : #Romania: manca quorum, fallito referendum per vietare nozze gay - Marcellinosuper : RT @DarioBallini: Dati ufficiali. Il referendum in #Romania È FALLITO ??????????????????????????????????????????? -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Èilpromosso dal governo di centrosinistra dellaper l'abolizione dalla carta costituzionale della disposizione che rende leciti nel Paese i matrimoni tra coppie.Alle urne è andato solo il 20,41% degli aventi diritto e non ècosìil quorum del 30% dei votanti richiesto per la validità della consultazione. Nei due giorni di apertura dei seggi si sono recati alle urne infatti solo il 20,41% dei diciannove milioni di romeni aventi diritto: lo rende l'Ufficio elettorale centrale della.Ilera fortemente sostenuto dal Partito Socialdemocratico, al governo nel Paese, e dalla Chiesa ortodossa, e mirava a modificare la norma della Costituzione che attualmente definisce il matrimonio come unione tra due persone, per introdurre invece la dicitura "unione tra un uomo e una donna" e non più una "unione tra coniugi", ...