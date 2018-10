calciomercato

: Romamania: De Rossi, il 'pischello' di 35 anni che ha detto no a City e Real - cmdotcom : Romamania: De Rossi, il 'pischello' di 35 anni che ha detto no a City e Real -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Sembra la stessa cosa, ma c'è tutta la differenza del mondo. E lo si vede da quel modo di essere disperatamente normale. Fosse per lui, non concederebbe mai interviste. Non andrebbe davanti ai ...