Roma | vice prefetto ucciso da bus turistico | la sua storia sul New York Times | decideva

Roma - VICEPREFETTO INVESTITO DA BUS TURISTICO/ Ultime notizie - l’autista del pullman “Ho cercato di evitarli” : ROMA, VICEPREFETTO INVESTITO da bus TURISTICO, Ultime notizie. L'autista del bus "Ho cercato di evitarli ma non ce l'ho fatta". Forse un guasto alla base del drammatico incidente(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 08:43:00 GMT)

Roma - viceprefetto investito da bus turistico/ Ultime notizie : Giorgio De Francesco morto - i testimoni : Roma, investito e ucciso da bus turistico. Ultime notizie, stava attraversando sulle strisce pedonali: mezzo sequestrato e autista sottoposto al test di alcol e droga(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 00:11:00 GMT)

Viceprefetto investito e ucciso dal bus dei turisti - polemiche a Roma : era sulle strisce : Travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un pullman turistico nella trafficata via Cavour, sotto gli occhi della moglie e tra decine di turisti e passanti. La passeggiata di una coppia a braccetto...

Roma. Investito e ucciso vice prefetto Giorgio De Francesco : Un bus turistico ha travolto e ucciso in via Cavour il vice prefetto Giorgio De Francesco, 54 anni. E’ stato

Roma - VICEPREFETTO INVESTITO DA BUS TURISTICO/ Ultime notizie : Giorgio De Francesco morto - accuse a Raggi : ROMA, INVESTITO e ucciso da bus TURISTICO. Ultime notizie, stava attraversando sulle strisce pedonali: mezzo sequestrato e autista sottoposto al test di alcol e droga(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:29:00 GMT)

Roma : viceprefetto De Francesco travolto e ucciso da un bus turistico sulle strisce pedonali : Era appena ripartito dopo aver scaricato un gruppo di turisti all'albergo Palatino il conducente del bus turistico che ha investito e ucciso su via Cavour il vice prefetto di Roma Giorgio De Francesco.

Roma - incidente in via Cavour : investito da un bus turistico - muore viceprefetto : Il viceprefetto Giorgio De Fracesco, di 54 anni, è morto sul colpo. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Degli...

Roma - autobus schiaccia il viceprefetto Giorgio De Francesco : È stata tutta questione di pochi secondi. Ma sono stati fatali per il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco. L'uomo stava attraversando le strisce pedonali quando, all'improvviso, è stato investito da un autobus turistico. Il viceprefetto ha prima sbattuto la testa e poi il mezzo, come riporta Il Messaggero, gli è passato sopra, schiacciandolo. Il racconto che forniscono i testimoni ghiaccia il sangue: "Ho sentito le urla disperate di una ...

Roma - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : morto sul colpo. Con lui la moglie - illesa : Il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. Camminava a braccetto con la moglie, rimasta illesa. Nell’impatto, il funzionario ha sbattuto la testa sull’asfalto: dopo lo scontro il pullman è passato sopra il corpo, riuscendo a fermarsi solo qualche metro più avanti. Inutili i tentativi ...

Viceprefetto investito sulle strisce pedonali a Roma. I testimoni : "La moglie non smetteva di urlare - chiedendo aiuto" : Un uomo di 54 anni è morto investito da un bus turistico in via Cavour, nel centro di Roma. La vittima sarebbe stata identificata e si tratterebbe del Viceprefetto Giorgio De Francesco. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare, ma sembrava che l'uomo stesse attraversando sulle strisce. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo ...

Roma VICEPREFETTO GIORGIO DE FRANCESCO INVESTITO E UCCISO DA BUS TURISTICO/ Moglie disperata : era su strisce : ROMA, morto INVESTITO da bus TURISTICO. Ultime notizie, stava attraversando la strada: mezzo sequestrato e autista sottoposto al test di alcol e droga(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Roma - viceprefetto De Francesco travolto da un bus turistico sulle strisce pedonali : morto sul colpo : Giorgio De Francesco, viceprefetto di Roma, 54 anni, è stato travolto e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cavour, a pochi passi dai Fori Imperiali. È successo intorno alle 11 all’altezza del civico 221, vicino alla fermata della metropolitana. L’uomo camminava in compagnia della moglie, rimasta illesa. Inutili i tentativi di rianimarlo: la vittima ha perso la vita sul colpo. La dinamica ...

Roma - viceprefetto investito e ucciso sulle strisce da bus turistico. «La moglie urlava disperata» : Choc nel centro di Roma. Il viceprefetto Giorgio De Francesco di 54 anni è morto investito da un bus turistico a via Cavour. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è...

Roma - viceprefetto Giorgio De Francesco investito e ucciso sulle strisce da un bus turistico : Choc nel centro di Roma. Il viceprefetto Giorgio De Francesco, di 54 anni, è morto investito da un bus turistico a via Cavour. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente...