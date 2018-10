Roma | un uomo e una donna investiti da un Suv in centro | lui muore | lei è grave

Un uomo e una donna investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro...

Roma - bus turistico investe e uccide un uomo : la vittima è un viceprefetto : Una tragedia assurda [VIDEO] questa mattina ha colpito la Capitale intorno alle ore 10:55. Il fatto di cronaca si è verificato non molto lontano dal Colosseo, in via Cavour. Un bus turistico, condotto da un 58enne italiano, ha travolto un uomo che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali. La vittima è Giorgio De Francesco, 54 anni e viceprefetto in servizio presso il Ministero degli Interni. La dinamica dell'incidente resta ancora ...

Uomo investito sulle strisce pedonali a Roma. I testimoni : "La moglie non smetteva di urlare - chiedendo aiuto" : Un Uomo di 54 anni è morto investito da un bus turistico in via Cavour, nel centro di Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare, ma sembrava che l'Uomo stesse attraversando sulle strisce. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi. Chiusa via Cavour, da Largo Visconti Venosta a via degli Annibaldi."Ho sentito le ...

Roma : Rapina uomo e fugge - arrestato 30enne : Roma – E’ accaduto nei pressi della stazione metro Rebibbia, a Roma. Un cittadino nigeriano e’ stato avvicinato da un suo connazionale che, puntandogli al collo un seghetto metallico con una mano ed una bottiglia rotta con l’altra, lo ha minacciato facendosi consegnare soldi e cellulare, per poi darsi alla fuga. La vittima, insieme ad un amico, ha iniziato ad inseguire il suo aggressore su via Tiburtina ma, non riuscendo ...

Youth League - incubo Roma : il Plzen vince in rimonta con un uomo in meno FOTO : ...LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse LaPresse CRONACA ...

L’Uomo del Giorno : Alisson Becker - forte portiere del Liverpool ceduto in estate dalla Roma : Alisson Becker è nato a Novo Hamburgo, il 2 ottobre 1992, è un calciatore brasiliano, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. È un portiere che abbina la fisicità e l’agilità, la tecnica nella copertura della porta e l’ottimo istinto a una grande reattività, nonostante l’elevata statura. È bravo anche nelle uscite con i piedi fuori area, per tamponare azioni avversarie in campo aperto. Ricorda Júlio César ...

L’Uomo del Giorno : Mirko Vucinic - esperienze positive tra Lecce e Roma : Mirko Vucinic è nato il 1º ottobre 1983, è un ex calciatore montenegrino, precedentemente jugoslavo e serbo-montenegrino, di ruolo attaccante. È sposato con Stefania, con cui ha avuto due figli. È stato protagonista, nell’agosto 2008, di uno spot pubblicitario per la compagnia telefonica Wind, insieme ai comici Aldo, Giovanni & Giacomo. Attaccante di talento, le sue qualità tecniche gli permettono di offrire prestazioni positive ...

Roma - la rivincita di Pellegrini : da partente a uomo derby : Quest'estate l'ex Sassuolo è stato vicinissimo alla cessione. Poi tanta panchina fino al pomeriggio da sogno contro la Lazio che scaccia la crisi dei giallorossi

L’Uomo del Giorno : Francesco Totti - indiscusso re di Roma : Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano ...

Roma - barista violentata e presa a morsi : uomo ricercato dalla polizia : L'ennesimo grave episodio di violenza sessuale [VIDEO] nei riguardi di una donna si è consumato nei giorni scorsi a Roma, precisamente a Monte Mario, nell'area nord-ovest della capitale. La vicenda si è verificata all'interno del suo locale, dove la donna è stata aggredita alle spalle da un uomo, un trentenne di origine tunisina, che si è abbassato i pantaloni e che l'ha massacrata di calci e pugni all'interno di uno sgabuzzino del bar per ...

L’Uomo del Giorno : Maarten Stekelenburg - esperienza a Roma poco fortunata : Maarten Stekelenburg è nato a Haarlem il 22 settembre 1982, è un calciatore olandese, portiere dell’Everton e della nazionale olandese, con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2010. Considerato per molti anni uno dei migliori portieri d’Europa, ha occupato la 33ª posizione nella classifica IFFHS dei migliori portieri del decennio 2001-2010.[2] Nella classifica di IFFHS del 2010 è risultato il quinto portiere più forte ...

Roma - sequestrati beni per un milione a uomo vicino a Banda Magliana - : Arrestato nel 2016 e già sottoposto agli arresti domiciliari, il 44enne avrebbe alle spalle 20 anni di attività criminali, attuate anche grazie ai rapporti intrattenuti con personaggi legati alla ...

Roma - investiti mentre camminano lungo la strada : gravi due bambini e un uomo : Un uomo e due bambini sono finiti in ospedale in codice rosso, dopo essere stati investiti da un'auto. Le vittime dell'incidente camminavano sul ciglio della strada sulla rampa di via Monachina che ...

“Correte - aiuto!”. Roma choc in pieno giorno : uomo ucciso in strada. Cadavere alla fermata metro : Un sabato all’insegna della violenza e del sangue. Tragedia familiare a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo. Sul posto il pm Elena Torresin della procura di Udine con il medico legale Antonello Cirnelli, oltre ai carabinieri. A darne notizia è Il ...