romadailynews

: RT @romadailynews: #Roma titubante ma ad #Empoli è ancora vittoria: 2-0: Quarta vittoria consecutiva per la… - EmpoliconPicchi : RT @romadailynews: #Roma titubante ma ad #Empoli è ancora vittoria: 2-0: Quarta vittoria consecutiva per la… - romadailynews : #Roma titubante ma ad #Empoli è ancora vittoria: 2-0: Quarta vittoria consecutiva per la… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Quartaconsecutiva per la, che espugna il Castellani grazie alle reti di Nzonzi al 36’ minuto di testa su calcio di punizione e di Edin Dzeko all’ 85’ a chiudere la partita. Per il Francese primo gol dunque con i giallorossi, che arrivano così al sesto gol in assoluto su palla inattiva, ormai sempre più un’arma letale per gli uomini di Di Francesco. Ma il risultato, forse anche ingiusto per certi versi nei confronti dei Toscani, non deve nascondere le difficoltà enormi che laha avuto soprattutto nel secondo tempo. Tra le statistiche di fine partita colpisce effettivamente il numero delle azioni d’attacco create, dove l’risulta vincente per 52 a 48. Infatti, i ragazzi dell’ex Andreazzoli hanno più volte sfiorato il pareggio prima del gol del Bosniaco, colpendo anche un palo e sbagliando un rigore con Caputo, sprecone anche in tante altre situazioni davanti la ...