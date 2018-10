ROMA PREMIO VIRGINIA REITER | IL 14 OTTOBRE AL TEATRO ARGENTINA SI PREMIA LA PIU'

Albanese - un premio Cont ROMA no : In occasione dei festeggiamenti per i 90 anni della Rivista del Cinematografo a Castiglione del Lago , PG, Fondazione Ente dello Spettacolo ha assegnato ad Antonio Albanese il premio Castiglione ...

Premio Virginia Reiter il 14 ottobre al Teatro Argentina di ROMA : Si premia la piu’ apprezzata attrice teatrale italiana under 35 Domenica 14 ottobre il Teatro Argentina di Roma ospita il prestigioso appuntamento che da ventitrè anni omaggia la grande interprete modenese – vissuta tra fine Ottocento e Novecento e prima capocomica italiana – attraverso la premiazione della più apprezzata attrice italiana under 35 dell’ultima stagione teatrale. A sostegno di un ex aequo il quartetto di ...

F1 - allarme rosso in casa Team Haas - ROMAin Grosjean rischia di saltare un Gran Premio per squalifica : Nel caso in cui il pilota francese subisse una penalità di due punti, raggiungere la fatidica quota 12 che fa scattare la squalifica per un Gran Premio Mancano sei gare alla fine del Mondiale di Formula 1, ma Romain Grosjean potrebbe saltarne una per squalifica. Il pilota francese ha ricevuto a Singapore altri due punti di penalità per non aver rispettato le bandiere blu, arrivando a quota dieci per le sanzioni ricevute negli scorsi mesi. ...