Roma | pedone travolto e ucciso da un suv in centro

Pedone investito e ucciso da bus turistico nel centro di Roma : Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un bus turistico mentre attraversava via Cavour, non lontano dai Fori Imperiali. Alla guida del mezzo un 58enne, anche lui italiano. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando in compagnia della moglie, che è stata letteralmente sfiorata dal bus, restando illesa: il mezzo era appena ripartito dall'hotel Palatino dove era sceso un gruppo di turisti ...