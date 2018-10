Roma | i rilievi dell' incidente mortale in pieno centro

Tmb Salario Roma - nel fascicolo dei pm i rilievi dei carabinieri : “Funziona male. Produce il 60% di scarti e non il 20%” : Un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che Produce oltre il 60% di scarti. È uno dei dati a disposizione del pm Carlo Villani, contenuti nel fascicolo sul tmb Ama di Roma nord. Il sito di proprietà della società capitolina, che sorge nei pressi di via Salaria, è al centro di una fortissima polemica politica e non solo a causa del cattivo odore che emana da anni e che spingerà i comitati di cittadini a scendere in piazza ...