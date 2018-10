ROMA alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea ' Altri femminismi Corpi | violenza

Empoli-ROMA 0-2 - Nzonzi più Dzeko : tre punti e sorpasso alla Lazio : La Roma vince 2 a 0 contro l'Empoli nel match del sabato sera dell'8giornata di Serie A. I giallorossi sono un diesel e passano prima dell'intervallo con Steven Nzonzi . Nella ripresa Francesco Caputo ...

Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di ROMA : info biglietti in prevendita : Il docufilm sugli Afterhours racconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, con biglietti in prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre. Noi siamo Afterhours conta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : molto bene Catania e Rapallo - ROMA e Padova senza problemi : Va in archivio la seconda giornata della prima fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: la matematica non condanna e non promuove ancora nessuna formazione alla Final Six dopo gli otto incontri odierni. Nel Girone A Padova e Rapallo dovrebbero giocarsi l’accesso diretto alle semifinali, mentre Milano dovrebbe qualificarsi, invece nel Girone B Roma e Catania si giocheranno il pass per le semifinali e la Florentia dovrebbe passare il ...

Allagamenti a ROMA - bloccati in resort su Giustiniana : Temporali e Allagamenti a Roma, dove da questa mattina i vigili del Fuoco, hanno dovuto effettuare almeno 90 interventi. In via della Giustiniana, all'altezza del civico 906, i pompieri, sul posto con ...

Maltempo ROMA : allagamenti e alberi caduti [GALLERY] : 1/10 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018-2019 : Padova e ROMA sul velluto - vittorie anche per Florentia e Milano : Finalmente è partita anche la stagione della Pallanuoto femminile: oggi è iniziata la prima fase della Coppa Italia e sono andate in scena quattro incontri. Nel Girone A netta affermazione del Padova sul Verona per 23-3, mentre Milano batte Bogliasco per 14-12, invece nel Girone B Roma surclassa Torre del Grifo per 17-2 mentre Florentia supera per 7-5 F&D H2O. Hanno riposato Rapallo e Catania. Di seguito i tabellini degli incontri ...

Maker Faire Rome dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di ROMA : Maker Faire è il più conosciuto e straordinario spettacolo al mondo sull’innovazione, un evento per tutta la famiglia ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” nel settore tecnologico alla base del “movimento Makers”. È il luogo dove Maker e appassionati di ogni età e background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Maker Faire è nata nel 2006 nella zona di ...

Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con Cate Blanchett alla Festa del Cinema di ROMA : Dopo il successo al box office americano, arriva in Italia IL mistero della casa DEL tempo, di Eli Roth, tratto dal classico della letteratura per l’infanzia di John Bellairs, e interpretato da Jack Black, il premio Oscar® Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Kyle MacLachlan. Il film sarà presentato nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il 31 ottobre, distribuito da 01 Distribution. Il Premio Oscar® Cate ...

Un capitano – Totti al Colosseo - speciale Sky Sport dedicato alla leggenda della ROMA : Un lungo speciale dedicato a una leggenda del calcio, simbolo di una squadra e di una città intera. In onda stasera, alle 23.15 su Sky Sport Serie A, e domani, alle 23.30 su Sky Sport Uno, “Un capitano – Totti al Colosseo”: le immagini della straordinaria presentazione dell’autobiografia di Francesco Totti, ...

Galliani a RivieraOggi : 'Epiche le sfide al Ballarin. Vincere in C è difficilissimo. Monza è una scelta ROMAntica' : ... parole di Adriano Galliani , attualmente amministratore delegato del Monza dopo 32 anni al Milan di Berlusconi, società con la quale i rossoneri hanno più volte conquistato l'Europa e il mondo. E ...

Parapendio a motore : alla Maker Faire di ROMA il dispositivo per volare in sicurezza : Solcare i cieli su un Parapendio a motore, monitorando costantemente e in tempo reale il suo funzionamento da uno speciale orologio, da smartphone o inforcando un paio di occhiali a realtà aumentata. A renderlo possibile un dispositivo frutto dell’ingegno e delle competenze acquisite da un gruppo di studenti del corso di alta specializzazione in meccatronica e automazione dei sistemi meccanici, organizzato dalla Fondazione Its Recanati, punto di ...

Manovra - con lo spread a quota 400 governo pronto alla retROMArcia sul rapporto deficit/pil : 'Me ne frego' ha detto e ripetuto Matteo Salvini riferendosi a un eventuale respingimento in sede europea della Manovra italia. Come spiega La Stampa, è convinzione della maggioranza gialloverde che l'...

Coldiretti - Molinaro : più di mille agricoltori dalla Calabria al Circo Massimo a ROMA : Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. E allora in questo fine settimana,, è l'invito finale, spargete la voce: vai al Massimo e quindi tutti insieme al Circo Massimo.