Rogo nel fienile a Pollein | non esclusa l' ipotesi dolosa Aosta - I Vigili del fuoco sono

Il sindaco di Riace : chi paga per Becky Moses - morta nel Rogo? : Riace, 4 ott., askanews, - Durante le sue dichiarazioni alla fine dell'interrogatorio di garanzia, il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha fatto riferimento al tragico episodio che ha riguardato Becky ...

Yacht in fiamme nel porto d'Ischia - la Guardia Costiera riesce ad evitare un maxi Rogo di barche : Il maxi rogo di barche e Yacht al porto d'Ischia è stato evitato solo grazie al rapido intervento del personale della Guardia Costiera. fiamme improvvise seguite nel giro di pochi minuti da una densa ...

Malore nella notte - muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli morti nel Rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Ancora incendi in toscana : Rogo divampa nell'empolese valdelsa : Non c'è pace per la toscana, colpita Ancora da incendi in queste ultime ore. Un rogo è divampato oggi, in mattinata, anche nell'empolese valdelsa: l'incendio, di notevoli dimensioni, è divampato...

Terribile Rogo nel gattile a Milano - morti ottanta mici : Il gattile di Rho , Milano, è andato a fuoco durante la notte e praticamente tutti i gatti ospitati, oltre 80 stanziali, sono morti nel rogo. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco si ...

Rogo nel Pisano : il vento non dà tregua - ma gli aerei tornano in azione : Il vento non ha concesso tregua questa notte sui monti del Pisano dove da oltre 24 ore, bruciano i boschi del Monte Serra. Centinaia gli sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case e passare la ...

Incendio nel Pisano - evacuata un’altra frazione di Vicopisano : Rogo non ancora domato - le fiamme si stanno spostando : Il fronte dell’Incendio sui monti Pisani, dove la situazione è leggermente migliorata, ha comunque costretto la protezione civile a decidere, per precauzione, l’evacuazione della frazione di Noce, nel comune di VicoPisano. I circa 300 abitanti erano stati preallertati gia’ stamani. Dopo il rientro nelle loro abitazioni di circa 300 persone, fatte allontanare dalle case nella notte e nelle prime ore di stamani, il numero degli ...

Venezia - Rogo nel centro accoglienza per un fornelletto dei migranti : Sarebbe stato un fornelletto elettrico, uno di quelli che i richiedenti asilo usano per far da mangiare, la causa del rogo che nella tarda mattinata di martedì, alle 12.45, ha colpito il centro accoglienza di Conetta nel Veneziano. Un centro finito più e più volte nel mirino delle cronache nazionali a causa del sovraffollamento e a causa delle maxi proteste e rivolte in strada.I danni sono ingentissimi. L'incendio ha completamento devastato un ...

Rogo doloso nel Pisano - settecento gli sfollati : "Scenario apocalittico" | Chiuso l'aeroporto : Una settimana fa era stato appiccato un altro Rogo nella stessa zona boschiva. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. I vigili del fuoco: "Abbiamo rischiato di perdere due squadre nell'intervento di stanotte".

Incendio nel Pisano - brucia il Monte Serra : si indaga per Rogo doloso | : Ad alimentare le fiamme il forte vento che soffia sulla zona. Sono 700 gli sfollati, 600 gli ettari in fiamme. Scuole chiuse in 5 frazioni del Comune di Calci. Il governatore Rossi dichiara lo stato d'...

