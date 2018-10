Rivoluzionaria Brigitte Macron | non camminerà mai più «dietro» al marito

vanityfair

(Di domenica 7 ottobre 2018)passa in prima fila. La première dame di Francia, secondo le nuove regole del protocollo, non dovrà più stare un passo inrispetto al. L’abbiamo vista, sulla stessa linea di Emmanuel, ai funerali di Stato di Charles Aznavour, all’Hotel des Invalides, di Parigi, quando commossa, non ha nascosto le lacrime. La stessa sera, in abito immacolato, era all’inaugurazione della retrospettiva di Joan Mirò, alle Galeries Nationales du Grand Palais, dove la coppia presidenziale ha accolto Letizia e Felipe VI di Spagna: il capo di stato e il sovrano, non hanno lasciatole mogli, che hanno camminato di pari passo, seguendo un rito protocollare che si ripeterà per ogni visita ufficiale. Fin dall’inizio della Presidenza,...