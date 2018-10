Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 8^

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : i verdetti di oggi (5^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata dei gironi A, B e C. Nella quinta giornata del campionato sono tante le sfide interessanti che vivremo sabato 6 ottobre, coinvolti tutti i gruppi(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:56:00 GMT)

Risultati Serie C Gironi B e C e classifica - il Monza si salva nel finale : bene la Juve Stabia [FOTO] : 1/29 Fanini Simone/LaPresse LaPresse/ ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Roma risponde alla Juventus - ma... : RISULTATI SERIE A: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata nella 8^ giornata del primo campionato italiano. Oggi 6 ottobre 2018, spazio agli anticipi.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:17:00 GMT)

Risultati Serie C Girone A e C e classifiche : la Pro Vercelli non si ferma - il Catania fa la voce grossa [FOTO] : 1/38 Ivan Benedetto/LaPresse ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : il Perugia risale - il Venezia affonda : RISULTATI SERIE B: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata alla 7^ giornata del campionato cadetto, oggi sabato 6 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Serie B - Risultati e classifica dopo la giornata 7 : Gli abruzzesi superano 2-1 il Benevento e si appropriano della vetta ai danni dell'Hellas Verona, sconfitto 2-0 dal Lecce nell'anticipo,. Terzo successo di fila per il Foggia, 3-2 all'Ascoli, e doppia ...