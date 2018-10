Rissa alla finale mondiale di arti marziali tra McGregor e Khabib | salta sul pubblico e

L’incontro di arti marziali finisce malissimo : il vincitore esce dalla gabbia e si lancia sul pubblico. Il video della Rissa : L’incontro tra Conor McGregor (protagonista di una delle sfide più pagate nella storia, quella contro Floyd Mayweather) e Khalib Nurmagomedov, valido per la competizione UFC (Ultimate Fighting Championship), si è concluso con una rissa spaventosa. L’atleta russo, subito dopo aver sconfitto l’irlandese, si è scagliato, uscendo dalla gabbia, contro lo staff di McGregor, in particolare contro il compagno Dillon Danis. I due ...

Ribera - maxi Rissa nella notte alla villa comunale : tre feriti - uno è grave : maxi rissa nella notte alla villa comunale di Ribera. Ci sono tre feriti, uno è grave ed è stato sottoposto ad operazione chirurgica per una grave coltellata che ha ricevuto. I protagonisti della ...

Salta la fila alla mensa - Rissa all'Università di Salerno : Sembra una scena di uno dei migliori film di Bruce Lee: calci, pugni, ma i due giovani protagonisti sono due studenti Unisa. Uno dei due cerca di scavalcare la fila per la mensa, ma l'azione...

Juventus-Napoli - Rissa in campo : espulso Mario Rui - faccia a faccia Bonucci-Allan : Juventus-Napoli, la gara si è accesa notevolmente nella ripresa, animi tesi ed è anche scattato un cartellino rosso a Mario Rui Juventus-Napoli, rissa in campo al 56′ minuto del secondo tempo. La gara si è accesa dopo un giallo a Mario Rui per fallo su Dybala, che ha portato all’espulsione del calciatore partenopeo. Un nuvolo di calciatori ha accerchiato il direttore di gara, e si è accesa una mini rissa nella quale Bonucci ed ...

Rissa furiosa vicino alla stazione : venti coinvolti - ferito con tagli alla gola : LECCE - Sangue e alcool si mescolano sull'asfalto, un tappeto di cocci di vetro. Sono le 20,40, la serata vicino alla stazione ferroviaria di Lecce digrada verso i toni aspri e folli della battaglia. ...

Violenta Rissa davanti alla stazione di Lecce - volano bottiglie. Un uomo ferito alla gola - : La zona della stazione è interessata da tempo di un servizio di controllo specifico, essendo numerosi gli espisodi di cronaca che proprio qui si sono verificati. Ad essere impegnati nelle operazioni ...

Matteo Orfini : "Martina fermi il congresso - stop alla Rissa sui nomi" : "Se continuiamo così, con quattro mesi di risse tra noi e un congresso che si riduce solo ad una resa dei conti, non possiamo illuderci di riavvicinare elettori a questo Pd". Ne è convinto Matteo Orfini, presidente del Pd, che in un'intervista alla Stampa rilancia la sua proposta."Io - afferma - propongo di ripartire dalle Europee, fermando ora il congresso: i principali leader del Pd e intellettuali di area partecipino scrivendo ...

Taser - esordio vincente a Milano e senza nemmeno usarlo. La questura : “Rissa alla stazione - è bastato avvertirli” : Il primo utilizzo – soltanto a scopo intimidatorio – del Taser da parte della polizia è avvenuto ieri sera, nella prima giornata di sperimentazione. L’episodio in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione centrale di Milano. La questura ha spiegato che al centralino è stata segnalata una lite fra tre persone, due italiani ed un bulgaro, in possesso di una catena e altre armi improprie. La volante intervenuta ha chiesto ...

Ucciso a Diamante davanti alla disco - indagato un minorenne per Rissa : La testimone chiave, in questa storia, ha soli 14 anni. Poi c'è un minore indagato per rissa e un gruppo di genitori di tre ragazze che hanno visto le scene clou della zuffa. Cosa fanno i genitori ...

Rissa in carcere - lametta alla gola del poliziotto : Analogamente - conclude - al Guardasigilli Bonafede e ai Sottosegretari Morrone e Ferraresi richiediamo iniziative concrete in favore del Corpo di Polizia Penitenziaria più che una politica fatta di ...

Una ragazza balla nuda in aereo e si scatena la Rissa tra i passeggeri : Tensione a bordo di un aereo della compagnia Easyjet diretto a Ibiza. Una donna, probabilmente ubriaca, si è messa a ballare nuda in aereo. Il video dell'accaduto spopola sul web. Si vede la donna, accerchiata da un gruppo di passeggeri, mentre fa la lap dance sulla parte anteriore dell'aereo.Il filmato è stato realizzato e pubblicato da un passeggero di nome Josh il quale ha raccontato che sarebbero stati altri ragazzi a far bere la donna che ...

Ubriaca balla in topless sull'aereo easyJet diretto a Ibiza ed è subito Rissa (VIDEO) : Non c'è pace in terra ma nemmeno in cielo. Sui voli di linea, litigi e risse non sono più purtroppo una novita'. L'ultimo episodio è accaduto su un volo della compagnia easyJet partito da Luton, in Inghilterra, e diretto a Ibiza, famosa isola delle Baleari, in Spagna, celebre per la movida e la vita notturna. Una donna, a quanto pare in stato di ubriachezza, si è messa a ballare in topless [VIDEO] nel corridoio del velivolo. Il comportamento non ...

Balla la lap-dance a seno nudo sull’aereo : Rissa tra i passeggeri sul volo Easyjet per Ibiza : Una donna ubriaca si è messa a Ballare a seno nudo nel corridoio del velivolo della compagnia low cost diretto ad Ibiza. Un comportamento che ha generato una zuffa tra gli amici della giovane e altri passeggeri, poi costretti ad abbandonare il volo.Continua a leggere

Bari - Rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri/ Ultime notizie - fermate cinque persone : Bari, rissa tra migranti e italiani alla mensa dei poveri. Ultime notizie, fermate cinque persone: forze dell'ordine indagano per ricostruire la vicenda(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:10:00 GMT)