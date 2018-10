Riforma delle pensioni | divieto di lavoro per chi lascia a 62 anni

Il Def alle Camere - 16 mld di euro per reddito di cittadinanza e Riforma delle pensioni. Tria : 'Con l'Ue dialogheremo' : Impegni complessivi per 21miliardi e 500 milioni euro. 'Una manovra coraggiosa che assicurerà la stabilità del sistema' ha assicurato il ministro dell'Economia nella lettera inviata a Bruxelles -

Manovra - Confindustria : “Non smontare la Riforma delle pensioni” : Il Centro studi di Confindustria rivede ancora al ribasso la crescita del paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il Pil sarebbe in rallentamento all’1,1% nel 2018 e allo 0,9 nel 2019, rispetto all’1,6 registrato nel 2017. Rispetto alle previsioni di giugno, dunque, la crescita cala di 0,2 punti. Da queste stime è escluso l’impatto delle misu...

Riforma delle Ater : ecco come cambiano le regole per gli stranieri : Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2016 in mAteria di Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater: a definirle sarà un comitato ristretto istituito all'interno della IV ...

MANOVRA/ Flat tax - reddito di cittadinanza e Riforma delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

Riforma PENSIONI 2018/ La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Lega appoggia aumento delle minime 780 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 settembre(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:04:00 GMT)

Cosa dovrebbe imparare Salvini dalla Riforma delle pensioni del suo idolo Putin : ... si debba all'incirca raddoppiare il tasso di contribuzione, con fortissime ricadute sul costo del lavoro e conseguenze dirompenti sull'economia russa. Con uno stile di comunicazione ancora ispirato ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 si dimentica delle donne (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 si dimentica delle donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 settembre(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:16:00 GMT)

Manovra - più fondi per reddito di cittadinanza e Riforma delle pensioni : Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della Manovra che il governo deve approvare entro ...

Europa - ecco il documento di Savona per la Riforma delle regole dell'Unione : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha inoltrato a Bruxelles un documento intitolato 'Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa'. Il riferimento a una politeia , termine ...

Fisco - pace fiscale per finanziare la Riforma delle aliquote. Ecco come : Teleborsa, - Condono. Nessuno dica quella parola, sicuramente non gradita a Bruxelles che, come noto, non ama le misure una tantum, di cui precedenti governo hanno fatto largo uso ed abuso. Meglio ...