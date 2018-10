Richard Flanagan | “La libertà ha bisogno di verità per sopravvivere”

huffingtonpost

(Di domenica 7 ottobre 2018) Cosa succede quando la realtà va a mescolarsi con ciò che reale non è affatto e che rischi si corrono quando questo accade? Nella vita di Kiff Kehlman, il protagonista di Prima Persona (Bompiani, trad.ne di Alessandro Mari) - un giovane irrisolto non soltanto lavorativamente e già con moglie e figli a carico - questo mélange accade di continuo. L'apice lo tocca quando conosce il più celebre truffatore d'Australia, Siegfried Heidl, di cui un grande editore vuole pubblicarne l'autobiografia assegnando quel compito non proprio facile, visto il soggetto, proprio a quel ragazzo mediocre che avrà solo sei settimane di tempo per scriverlo, per ricostruire una vita non sua complicata e disordinata che "non è una cipolla da sbucciare nè un palinsensto da raschiare per riportare alla luce chissà quale significato originario e ...