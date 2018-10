Ricerca | il premio “Scienza Madre” alla chimica italiana Lucia Banci

meteoweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018) “Il divario tra donne e uomini in ambito scientifico sta diminuendo ma esiste e come scienziata dico che contano i dati di fatto”. E’che si racconta‘Dire’, a poche ore dal‘Scienza Madre’, che le sarà consegnato questa sera nell’Auditorium dell’ospedale insieme con altre due scienziate: Emmanuelle Charpentier e Laurence Zitvogle. “Ogni tre anni- spiega- la Commissione europea pubblica i numeri sulla differenza di genere nellae in ambito accademico e l’andamento e’ quello di un ‘imbuto’. Tante studentesse, anzi di piu’ finche’ non sopraggiunge la divaricazione, man mano che si sale verso i ruoli apicali. La vera sfida per le donne e’ andare contro una mentalita’ diffusa, quello stillicidio quotidiano che ti sfianca perche’ hai ...