Riace | il sindaco non si pente | Rifarei tutto Hasta siempre

Riace - il sindaco Lucano dai domiciliari : 'Rifarei tutto - non ho nulla di cui vergognarmi' : "Non ho rancori o rivendicazioni contro nessuno. Non ho niente di cui vergognarmi. Niente da nascondere. Rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita". Lo scrive il sindaco di ...

Riace - il sindaco Lucano dai domiciliari : "Rifarei tutto - non ho nulla di cui vergognarmi" : Lettera inviata ai manifestanti che lo hanno sostenuto. Da martedì è agli arresti per favoreggiamento dell'immigrazioneclandestina

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco - Salvini : "attendo parole Mattarella e Anm" : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Per il sindaco di Riace - il governo non c'entra con il suo arresto : Domenico Lucano non ricollega al momento politico attuale la sua vicenda personale. Lo ha detto all'Agi lo stesso sindaco di Riace, intervistato nella sua abitazione dove è agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. "Non è così - ha risposto Lucano - le elezioni sono state il 4 marzo 2018, queste ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : marcia a favore del Sindaco di Riace Domenico Lucano (7 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: marcia a favore del Sindaco di Riace. L'Europa boccia il DEF. La Lega difende la mozione anti aborto. La Juve continua a vincere. (7 ottobre 2018). (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Riace - in migliaia sfilano per il sindaco «Giù le mani da Mimmo Lucano» | : Il primo cittadino agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli striscioni dei manifestanti: «Il mondo lo adora, l’Italia lo arresta»

Don Biancalani al sit-in per il sindaco di Riace : Prato, il parroco scomodo di Pistoia al presidio di solidarietà nei confronti di Mimmo Lucano in piazzetta Buonamici insieme a qualche decina di manifestanti

Riace - corteo sotto casa di Mimmo Lucano intona "Bella Ciao" : il sindaco saluta col pugno chiuso : "Lucano non si arresta, Riace libera". Urlando questo slogan, in migliaia hanno manifestato quest"oggi, sotto la pioggia, in solidarietà con Mimmo Lucano. Il sindaco di Riace è agli arresti domiciliari con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina.Un"accusa che pone più di un dubbio sul modello tanto decantanto di accoglienza e integrazione della cittadina calabrese.La dimostrazione di oggi ha raccolto una buona partecipazione, ...

Riace - 3mila in marcia per Mimmo Lucano “Tieni duro e continua a lottare sempre”. E il sindaco saluta con il pugno chiuso : Oltre tremila persone arrivata da tutta Italia hanno sfilato nelle strade di Riace per manifestare solidarietà a Domenico Lucano, il sindaco della cittadina calabrese arrestato martedì per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti si sono riversati nel paesino da tutte le regioni, con nutrite rappresentanze da Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. “Arrestato Lucano per arrestare un modello di integrazione ...

Lucano - in migliaia al corteo per il sindaco (sospeso) di Riace : “Mimmo libero”. E lui saluta col pugno chiuso dal balcone : Affacciato alla finestra di casa col pugno sinistro chiuso: così Domenico Lucano ha salutato le circa quattromila persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco – ora sospeso – agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti, dopo aver percorso le strade del paese, sono giunti sotto casa sua urlandogli “Tieni duro, continua a lottare sempre. In questa battaglia ...

Riace - migliaia di persone sfilano per il sindaco Lucano. Lui saluta in lacrime : L'assessore comunale di Napoli Enrico Panini, presente in rappresentanza del sindaco Luigi de Magistris, ha detto di essere 'contro la politica xenofoba di Salvini. Giù le mani da Mimmo Lucano'. La ...