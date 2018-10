optimaitalia

: Retrocompatibilità per #PS5? I dettagli da un brevetto #Sony - OptiMagazine : Retrocompatibilità per #PS5? I dettagli da un brevetto #Sony -

(Di domenica 7 ottobre 2018)sarà retrocompatibile? Non sarebbe una possibilità così remota, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Come riporta GearNuke,Interactive Entertainment America ha registrato un nuovoche potrebbe suggerire unadiverso i giochi della generazione precedente, magari quelli PS4 o addirittura PS3.Dal punto di vista tecnico il tutto funzionerebbe in modo molto simile a quanto accade con ladi Xbox One. I giocatori della console Microsoft sono infatti decisamente contenti di questa funzionalità, che porta i giochi Xbox 360 e anche della prima Xbox ad essere compatibili per il gioco su Xbox One, con tanto di miglioramenti. In questo caso l'utente deve avere il disco originale se non vuole pagare, altrimenti deve acquistare il gioco..All'interno dell'abstract delin realtà non sono menzionati i dispositivi die ...