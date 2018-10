Rally Galles 2018 | Sebastien Ogier non sbaglia e va a riaprire il Mondiale con 7 punti di

Rally Galles 2018 : Sebastien Ogier approfitta del ko di Tanak e balza al comando - Neuville rischia ma rimane in gara : Il sabato del Rally del Galles 2018 regala colpi di scena e sorprese a raffica. Su tutte, senza dubbio, lo stop del leader della classifica generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che, nel corso dello stage numero 16 ha visto la sua vettura abbandonarlo, fermando definitivamente il suo cammino che lo stava vedendo saldamente al comando con oltre 40 secondi di margine sugli inseguitori. Per Tanak questo ritiro segna una battuta ...

Rally Galles 2018 : Ott Tanak domina e prova la fuga - secondo Neuville a quasi mezzo minuto - più indietro Ogier : L’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) inizia con il piede giusto anche il Rally del Galles 2018 e inizia a mettere solide basi verso il poker di successi consecutivi per riaprire definitivamente un Mondiale, domina ndo la prima giornata di gare e accumulando un margine interessante nei confronti dei suoi rivali diretti in ottica titolo iridato. Il vincitore degli ultimi tre Rally , ha chiuso il venerdì con ben 28.8 sul leader della graduatoria ...

Rally Galles : sfrecciano subito Latvala - Evans e Ogier : Lo scorso anno il transalpino in Galles conquistò il titolo piloti e la M-Sport Ford fece suo quello costruttori. Quest'anno gli scenari sono cambiati, con Ogier che non può commettere passi falsi ...

Rally Galles 2018 : Ott Tanak e Sebastien Ogier vanno all’attacco di Thierry Neuville in una lotta serrata per il titolo : Si annuncia un finale di stagione davvero incandescente nel Mondiale Rally 2018 . A tre gare dalla conclusione, infatti, sono tre i piloti a caccia del titolo iridato. Davanti a tutti rimane saldamente Thierry Neuville (Hyundai i20) con 177 punti, ma con appena 5 conquistati nel fallimentare Rally di Turchia. Il belga, che conduce la classifica generale da metà stagione, ovvero dalla doppietta Portogallo-Italia, dopo mesi non ha più alle spalle ...

WRC - Rally del Galles 2018 : anteprima ed orari : Vedremo se il francese, apparso un po' in difficoltà dal Rally Italia Sardegna in poi, potrà regalare un'ultima soddisfazione alla M-Sport e ripagarla dalla delusione di vedere il suo pezzo pregiato ...

Rally del Galles - Mondiale 2018 : programma - orari e tv : Mancano solamente tre appuntamenti al termine del Mondiale Rally 2018, ed il Rally del Galles sarà quanto mai importante in un campionato che, ormai, vede tre piloti pronti a tutti per contendersi il titolo. Davanti a tutti in classifica rimane sempre Thierry Neuville con 177, ma Ott Tanak, grazie a tre successi consecutivi, si è portato a quota 164, superando Sebastien Ogier a quota 154. Tutto è ancora in bilico ed in palio e lo scenario del ...