Blastingnews

: Rafinha vuole l'Inter ma il Barcellona chiede troppo - ArmandoAreniell : Rafinha vuole l'Inter ma il Barcellona chiede troppo - piccolotrader : @AlePasquinucci Rafinha se vuole l'Inter basta che non rinnovi e tra 2 anni arriva a zero. Il trequartista deve ave… - DavidBasco86 : @Michelelvx5 @LaJambeNoir7 Per me niente di speciale,ne lui ne Rafinha. Ma poi il barca per ogni giocatore vuole la… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Uno dei club che sicuramente si muovera' nella sessione invernale di Calciomercato per rinforzare la rosa è l'. In questa prima parte di stagione, infatti, la squadra nerazzurra ha messo in evidenza alcuni limiti soprattutto in mezzo al campo, visto che sembra mancare un giocatore in grado di alzare il tasso qualitativo del reparto. Non a caso la scorsa estate fino all'ultimo giorno di mercato i nerazzurri hanno provato a portare a Milano il centrocampista croato, Luka Modric, con il patron del Real Madrid, Florentino Perez, che non ha voluto saperne di sedersi al tavolo delle trattative per cedere il miglior giocatore del Mondiale in Russia. A gennaio, invece, il nome caldo VIDEO potrebbe essere quello diAlcantara.tornare all'Uno dei protagonisti della qualificazione in Champions League dell'dello scorso anno è stato sicuramente ...